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Президент Азербайджана Ильхам Алиев едет в Минск

11 ноября 2009 12:14
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Будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

Имеющийся товарооборот не отвечает потенциалу двух стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend News в преддверии визита в Беларусь Президента Азербайджана.

За последние 5 лет объем взаимной торговли возрос в десять раз и составил чуть более ста миллионов долларов, а может составлять полмиллиарда. В Азербайджане необходимо создавать совместные производства и торговать с третьими странами, что государства сегодня успешно и делают: в области техники, электроники, оптики, радиоэлектроники, наукоемких производств. Беларусь также заинтересована сотрудничать в области строительства и поставлять в Азербайджан любую технику.

Александр Лукашенко:
Чуть больше ста миллионов долларов — это не тот потенциал, который возможен между нашими государствами. Нам надо двигаться быстрее. И надо доводить товарооборот до полумиллиарда долларов. И если рынок Азербайджана не способен или не может, не нуждается в таком количестве в нашей продукции, – мы должны создавать там производства и торговать из Азербайджана с третьими странами. Что мы успешно начали делать и делаем.

# Лукашенко

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