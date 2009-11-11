Президент Азербайджана Ильхам Алиев едет в Минск

Будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

Имеющийся товарооборот не отвечает потенциалу двух стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend News в преддверии визита в Беларусь Президента Азербайджана.

За последние 5 лет объем взаимной торговли возрос в десять раз и составил чуть более ста миллионов долларов, а может составлять полмиллиарда. В Азербайджане необходимо создавать совместные производства и торговать с третьими странами, что государства сегодня успешно и делают: в области техники, электроники, оптики, радиоэлектроники, наукоемких производств. Беларусь также заинтересована сотрудничать в области строительства и поставлять в Азербайджан любую технику.

Александр Лукашенко:

Чуть больше ста миллионов долларов — это не тот потенциал, который возможен между нашими государствами. Нам надо двигаться быстрее. И надо доводить товарооборот до полумиллиарда долларов. И если рынок Азербайджана не способен или не может, не нуждается в таком количестве в нашей продукции, – мы должны создавать там производства и торговать из Азербайджана с третьими странами. Что мы успешно начали делать и делаем.