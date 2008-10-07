Президент Александр Лукашенко встретился с руководящим составом КГБ и потребовал выработать адекватные меры реагирования на расширяющийся спектр угроз

Президент Беларуси считает, что мир нуждается в новой системе безопасности. Сегодня Александр Лукашенко во время общения с руководящим составом КГБ Беларуси, заявил, что последние события в мире диктуют необходимость создания новой системы международной безопасности. В ходе разговора с сотрудниками белорусским спецслужб Президент заявил, что важнейшим условием развития страны является сохранение стабильности в обществе. При этом Глава государства отметил, что Комитет госбезопасности занимает одно из центральных мест в обеспечении этой безопасности и стабильности.



В ходе встречи с руководством Комитета госбезопасности Александр Лукашенко также обратился к теме прошедших парламентских выборов и взаимоотношениям с Европой. Президент заявил, что выборы могут повлиять на развитие диалога с Западом, но при этом призвал не обольщаться появившимся возможностями для этого. По словам Главы государства, выборы показали, что сегодня в нашем обществе убавилось количество граждан, которые думали, что Европа нас ждет с распростертыми объятиями.



В ходе разговора с сотрудниками отечественных спецслужб Президент заявил, что важнейшим условием развития страны является сохранение стабильности в обществе. При этом Глава государства отметил, что Комитет госбезопасности занимает одно из центральных мест в обеспечении этой безопасности и стабильности. Затем возникла тема финансового кризиса в Европе и готовности Беларуси противостоять ему.



В силу специфики ведомства дальнейший разговор Президента с чекистами прошел за плотно закрытыми дверями. Впрочем, журналистам и так много показали и рассказали. К примеру, дали увидеть Минск с высоты здания КГБ – это редкая возможность. Забравшись вот в эту башню по крутой лестнице, попасть на обзорную площадку и столичный проспект как на ладони, а с помощью спецсредств можно и отдаленную Малиновку и Лошицу детально рассмотреть.



Ещё журналистам сегодня рассказали: печально знаменитый Ли Харви Освальд (убийца Джона Кеннеди) оказывается работал в конце 50-ых в Минске на радиозаводе, нынешнем Горизонте. Эту тайну советские чекисты старательно скрывали, только недавно выставив на обозрение своих же коллег минские документы Освальда (он проживал на улице Коммунистической) и его медицинскую книжку.