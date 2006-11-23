Президент Александр Лукашенко в Национальной библиотеке Беларуси провел пресс-конференцию для представителей украинских СМИ

23 ноября в 21.00 на всех национальных телеканалах смотрите телеверсию пресс-конференции Александра Лукашенко для представителей украинских средств массовой информации.

Глава государства тепло приветствовал зарубежных журналистов и призвал их рассказать об увиденном в Беларуси без прикрас. Президент назвал Украину не просто ближайшим соседом, а братской страной - с общими историческими корнями. После распада Советского Союза тогдашние политики взяли курс на разобщение. Белорусский лидер назвал это ошибкой. Александр Лукашенко заметил, что государствам необходимо делать шаги навстречу.

Пресс-туры по Беларуси уже стали традиционными для российских журналистов. Для их коллег из Украины нынешнее знакомство с нашей страной - первое. В пресс-туре принимают участие представители более чем 30 средств массовой информации, из всех регионов Украины.

Украинские журналисты находятся в Беларуси с 20 ноября и за это время посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Гомельской и Минской областей, Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, историко-культурный комплекс "Линия Сталина".

Сегодня делегация посетила Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Гости пообщались с персоналом, пациентами и оценили техническую оснащенность центра.