Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

Глава государства посетил промышленные и спортивные объекты в Бобруйске, знакомится с социально-экономическим развитием города и региона в целом.

Наладить производство соков в Беларуси из отечественного сырья. Такое поручение дал глава государства во время посещения завода по выпуску соков в Бобруйске.



Бобруйское предприятие – удачный пример вложения иностранных инвестиций. Александру Лукашенко продемонстрировали новые производственные линии и новый отечественный брэнд – сок "Сочный".



Сегодня же в Бобруске открыли ледовую арену – пока самую вместительную в Беларуси. Первый матч играет команда Президента Беларуси, ее соперники – сборная хоккейных звезд мира.