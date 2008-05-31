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Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

31 мая 2008 16:50
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Глава государства посетил промышленные и спортивные объекты в Бобруйске, знакомится с социально-экономическим развитием города и региона в целом.

Наладить производство соков в Беларуси из отечественного сырья. Такое поручение дал глава государства во время посещения завода по выпуску соков в Бобруйске.

Бобруйское предприятие – удачный пример вложения иностранных инвестиций. Александру Лукашенко продемонстрировали новые производственные линии и новый отечественный брэнд – сок "Сочный".

Сегодня же в Бобруске открыли ледовую арену – пока самую вместительную в Беларуси. Первый матч играет команда Президента Беларуси, ее соперники – сборная хоккейных звезд мира.

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