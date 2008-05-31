Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

Наладить производство соков в Беларуси из отечественного сырья. Такое поручение дал глава государства во время посещения завода по выпуску соков в Бобруйске.
Бобруйское предприятие – удачный пример вложения иностранных инвестиций. Александру Лукашенко продемонстрировали новые производственные линии и новый отечественный брэнд – сок "Сочный".
Сегодня же в Бобруске открыли ледовую арену – пока самую вместительную в Беларуси. Первый матч играет команда Президента Беларуси, ее соперники – сборная хоккейных звезд мира.