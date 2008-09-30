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Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с министром национальной обороны Вьетнама Фунг Куанг Тхань

30 сентября 2008 13:54
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Обе страны выступают за формирование справедливого миропорядка, за признание многообразия путей прогрессивного развития государств и против применения силы в решении спорных вопросов. Государства активно сотрудничают в рамках Движения неприсоединения, - отметил белорусский Президент, приветствуя гостя. И подчеркнул: "Долгие годы мы были вместе и неудивительно, что занимаем одни и те же позиции по ключевым международным проблемам".

Учитывая статус вьетнамского гостя, Александр Лукашенко в беседе отдельно затронул вопросы оборонного характера. Глава оборонного ведомства Въетнама в Беларуси впервые. Но в рамках визита, у него уже состоялся ряд важных встреч с белорусскими военачальниками.

Поблагодарив Александра Лукашенко за то внимание, которое уделяется белорусской стороной по укреплению и развитию отношений между двумя государствами, Фунг Куанг Тхань отметил: "Ваша страна живет благополучно".

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