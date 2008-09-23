Президент Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов иностранных государств

Настало время коренным образом переосмыслить и пересмотреть отношения с Евросоюзом, в этом убежден Александр Лукашенко и об этом Глава государства заявил сегодня во время церемонии принятия верительных грамот новых послов. Среди них большинство были представителями именно европейских стран. Президент подчеркнул, что Минск хотел бы полностью нормализовать отношения с ЕС сегодня, но на четвереньках ползти и проситься в общеевропейский дом не будет. Не менее жесткие высказывания звучали и по теме предстоящих парламентских выборов.



Подводя итог встрече с новоназначенными дипломатами, Александр Лукашенко заметил, что белорусская сторона готова к всеобъемлющему сотрудничеству с партнерами в любом уголке мира, но взамен ждет только одного — уважения.



Сегодняшний состав послов, прибывших во Дворец Республики со своими верительными грамотами, наглядная демонстрация многовекторности внешней политики Беларуси и открытости как её политики, так и экономики. В новоиспеченной дипломатической "десятке" основное место заняли, конечно, послы из Европы, но не менее интересны дипломаты из таких далеких стран как Венесуэла, Иран и Нигерия.



Дворец Республики — как раз то место, которое соответствует строгой дипломатичности этого церемониала. Послы прибывали в представительных авто и в сопровождении сотрудников белорусского МИДа поднимались в зал приемов. Президент, прибыв на церемонию, особое место в своей речи отвел роли дипломатии в современном мире.



Позднее, общаясь с дипломатами с бокалом шампанского, Александр Лукашенко заявил, что для их работы в Беларуси не будет никаких ограничений. При этом Президент предложил послам европейских стран коренным образом пересмотреть отношения с нашим государством. В непринужденной беседе Президент сказал гораздо больше, чем в протокольном приветствии послам.



"Мы никогда не создавали проблем для Европы", подчеркнул Александр Лукашенко. Более того, Президент убежден, что в современном мире невозможно изолировать даже маленькое государство.



Посол из Великобритании положительно отозвавшись об откровенности белорусского Президента, тут же предложил новое направление для двухстороннего сотрудничества – спортивное. Дипломат оказался к тому же ещё и футбольным арбитром.



10 новых представителей сегодня появилось в иностранном дипкорпусе, аккредитованном в Беларуси. Большинство послов представляют европейские страны. Также Глава государства принял грамоты и дипломатов из Венесуэлы, Ирана, Австралии и Нигерии. В ходе церемонии Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова к разностороннему всеобъемлющему и взаимовыгодному сотрудничеству, а взамен ждет только одного — уважения.



Посол Венесуэлы Америко Диас Нуньес с гордостью вручал свою верительную грамоту белорусскому Президенту и нескрываемым удовольствие говорил о высоком уровне отношений между нашими странами.



А вот посол Ирана на церемонию вручения верительных грамот прибыл в сопровождении собственного оператора и журналиста. Дабы оказать информационную поддержку нашим отношениям, на которые иранский дипломат сетует — они ещё далеки от идеала.



Ещё одна тема прозвучала во время непротокольного общения Президента и новоназначенных послов – парламентские выборы в Беларуси. Александр Лукашенко заявил: "Мы не склонны делать из наших выборов лакмусовую бумажку, но мы согласились на пристальное к ним внимание".



Когда неформальная беседа с дипломатами подошла к завершению, возле Дворца республики стройными рядами выстроились кортежи из посольских авто – теперь с флагами своих стран – это делается исключительно после церемонии вручения верительных грамот Президенту в стране пребывания.