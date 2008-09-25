Президент Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны Сергея Сидорского

В первую очередь глава правительства отчитался о ходе осенне-полевых работ в республике. По его информации, пока почти все области отстают в подготовке земель под озимые и по темпам их сева.



Президенту также было доложено о ситуации в сфере социально-экономического развития. За два последних месяца белорусская промышленность заметно прибавила. Результатами модернизации производств по внедрению инновационных программ стали опережающие темпы роста: объёмы производства увеличились на 13%, возросла и его рентабельность.



Растут доходы населения. Ожидается, что средний уровень зарплаты за последний месяц составит 900 тысяч белорусских рублей. В целом по стране выполнены 17 из 19-ти основных показателей социально-экономического развития.



Что же касается внешних кризисов, которые сегодня имеются в мировой финансовой системе, по словам премьер-министра, приняты все меры, чтобы обезопасить от них внутренний белорусский рынок.



Сегодня же Президент страны Александр Лукашенко и премьер-министр Сергей Сидорский обсудили повестку дня предстоящего заседания Союзного Правительства. Оно пройдет 6-го октября в Минске. По просьбе российской стороны, в рамках мероприятия состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Также на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко поступили письма с личными обращениями президентов Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты с просьбой о признании Беларусью независимости их республик. Главам Абхазии и Южной Осетии направлены ответы с изложением позиции белорусской стороны по данному вопросу, сообщили в пресс-службе Главы государства.