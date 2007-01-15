Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ, присутствовавших во время процедуры голосования

Репортеры отечественных и зарубежных информагентств и телеканалов интересовались мнением главы государства относительно недавнего российско-белорусского конфликта в нефте-газовой сфере.

Говоря о завершившихся в Москве переговорах по нефтяным проблемам, глава государства выразил надежду на то, "что тот кризисный период в наших отношениях миновал. Он был коротким, но очень интенсивным и, надо сказать, очень опасным. И на сегодняшний день я пока не вижу никаких проблем по тем вопросам, по которым были серьезные недоразумения. Я имею в виду, прежде всего, по поставкам в Беларусь и Европу природного газа, а также по поставкам в Беларусь и транзиту через республику нефти в Европу. По крайней мере, сегодня мне Правительство доложило о том, что согласованы даже конкретные контракты и цены на нефть в январе и феврале. Они для нас более чем приемлемы, я имею в виду, прежде всего, нефть".

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на то, что этот нефтяной кризис был спровоцирован не Беларусью. "Мы пошли на крайне невыгодные соглашения по поставкам природного газа, рассчитывая на то, что, как нам обещало Правительство России, нефтяные проблемы будут решены в очень выгодном для Беларуси ключе. Чтобы мы могли как-то нивелировать неудачный и невыгодный контракт по поставкам природного газа. Мы не имеем абсолютно никакого отношения к эскалации напряженности вокруг нефтяной трубы". И еще раз Президент подчеркнул, что "за крайне невыгодные контракты по поставкам природного газа нам обещали нормальные условия по поставкам нефти".

Россия предлагала нефть по цене выше мировой. Но условия поставки "черного золота" удалось согласовать. Правительство доложило Президенту Беларуси нормальную формулу, по которой будет проводиться работа в абсолютно рыночных условиях, исходя из мировой цены. "И это для нас будет гораздо лучше, чем в прошлом году, - отметил Александр Лукашенко. Поэтому думаю, что на данном этапе, как это сегодня видится, мы пока проблем с поставками углеводородного сырья не имеем".

"Беларусь никого не толкала закручивать вентиль на трубах. Мы очень добросовестно выполняли свои функции. Поэтому вопросы здесь не к нам: мы не имеем никакого отношения к эскалации напряженности вокруг нефтяной трубы".

Говоря об отношениях с Россией в энергетической сфере, Президент сказал, что российская сторона действует с позиции силы. Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что у Беларуси и России разные подходы и разные понятия Союзного государства. А эскалация отношений между двумя государствами - это громадная потеря в плане имиджа и в торгово-экономических отношениях, не говоря уже о политике и дипломатических отношениях.

Что касается создания Союзного государства: "из всех консультаций, разговоров с высшим руководством России, с другими, я понял, что у нас разные подходы и разные понятия строительства Союзного государства. Белорусы и, прежде всего, белорусский Президент об этом говорили открыто. Помните, я говорил, что мы никогда не вступим в состав любого государства, что Союз должен строиться на таких-то принципах, прежде всего, на принципе равноправия, отметил Александр Лукашенко. Я абсолютно убедился в том, что от нас требуют вступления в состав России. Я не хочу похоронить суверенитет и независимость моей Беларуси, как первый президент страны. Ведь меня избрали Президентом - это как свидетельство независимости нашего государства".

"Я убедился в том, что у нас на этом этапе даже понятия разные о строительстве Союзного государства". Однако Президент Беларуси не считает рациональным отказываться от того, что уже сделано. "Мы очень много сделали в плане интеграции, мы очень многое сблизили. Но, извините, если каждый год будут хвататься за вентиль и закрывать единственному союзному и преданному государству - Беларуси - то газ, то нефть, тогда речи ни о каком союзе быть не может, не говоря уже о Союзном государстве.

"Я прошу российские телеканалы ОРТ, НТВ, РТР передать хотя бы одну фразу: я очень благодарен россиянам за ту поддержку, которую они оказали Беларуси в эту трудную минуту. Они не поддержали свое руководство в этом конфликте, это был один из решающих моментов в урегулировании конфликта. Если бы российское руководство чувствовало поддержку своего народа, нам было бы очень тяжело. А так еще руководство России считается с мнением россиян", - сообщил российским журналистам Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если то, что Беларусь ввела пошлину на транзит нефти в 45$ в целях получения компенсации, противоречит международному праву, то у нас есть возможность поставить иные условия. Беларусь может потребовать плату за землю, по которой идут трубы. Сумма, отметил Президент, будет большей.

"Мы открыты для самого тесного, открытого сотрудничества с Российской Федерацией, мы должны вернуться к тому, что было. Никаких не должно у нас быть барьеров для перемещения людей, капитала и товаров, никаких пошлин не должно быть, сказал белорусский лидер. Не мы, а Россия ввела таможенную границу между нашими странами. А если мы введем? Что, выстроим в очередь все автомобили от Смоленска до Москвы?"

Возможно ли ожидать изменения формата отношений между Беларусью и Западом, в частности с Евросоюзом, с тем, чтобы Беларусь и ЕС какими-то совместными действиями могли обезопасить себя в будущем от повторения подобных ситуаций, как в этом случае с нефтью?

"И Европа, и США в ситуации энергетического спора Беларуси и России повели себя порядочно. Они предложили нам помощь и поддержку", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко уверен: Европа многое поняла в результате белорусско-российского конфликта по поставкам энергоносителей. Беларусь же со своей стороны готова на любое сотрудничество с Европой для обеспечения энергетической безопасности.

Мы готовы сегодня сотрудничать с кем угодно ради обеспечения своей национальной безопасности, прежде всего в сфере энергетики. Нам безразлично, с кем сотрудничать, лишь бы наш народ жил спокойно и больше не сталкивался с такими кризисами. И Азербайджан, и другие государства пошли нам навстречу, даже свое были готовы отдать.

Президент четко заявил: "Наш народ без нефтепродуктов не останется. И мы видели эти альтернативные варианты. Конечно, нам надо работать над диверсификацией импорта энергоресурсов, углеводородного сырья. Это наиважнейшая задача, над которой сегодня продолжает работать наше Правительство.