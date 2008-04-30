Президент Александр Лукашенко накануне обратился с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию

Глава государства затронул все важнейшие аспекты политической, экономической и социальной жизни страны. Основная тема – "Здоровье государства – это благополучие человека, согласие в обществе и целеустремленность нации". Президент напомнил, что нынешний год объявлен Годом здоровья, а здоровье нации напрямую зависит от стабильности в стране. Это послание – главный программный документ и для власти, и для всего общества, прямое руководство к действию. Анализ и осмысление обращения белорусского лидера еще впереди, но депутаты уже активно обсуждают основные позиции выступления.