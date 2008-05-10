Президент Александр Лукашенко находится в Брестской области с рабочей поездкой

В центре внимания главы государства – социально-экономическое развитие региона.

Сегодня Президент посетил предприятие "Отечество" в Пружанском районе, а также местную школу и детский сад.



Переход средней школы на 11-летнее обучение в Беларуси не вызовет сложностей. Такое мнение высказал Президент Александр Лукашенко сегодня во время общения с педагогическим коллективом школы в Пружанском районе в ходе рабочей поездки. Глава государства посетил школу, дом культуры, комплекс по оказанию бытовых услуг. Президент отметил, что будет разработан единый государственный стандарт для работы школы в будущем году, а объем учебного материала будут раскрывать непосредственно сами школы.



Глава государства ознакомился с деятельностью предприятия "Отечество" в Пружанском районе. Здесь аграрии продемонстрировали Александру Лукашенко первый пример возделывание сои, как высокобелковой культуры. Эта рабочая поездка была не запланированной, но аграриев Брестчины врасплох не застала.



Увеличить посевы сои и рапса – такое поручение дал сегодня глава государства министру сельского хозяйства и продовольствия. По словам Президента, возделывание сои на корм для крупного рогатого скота позволит восполнить дефицит белков, а без них кормление скота неэффективно. "Сегодня в мире дорожают корма, содержащие белки, поэтому нужно возделывать эту культуру самим. Проблему с белками в будущем году надо решить окончательно", - подчеркнул Президент.