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Президент 8 июня подписал Указ «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области»

08 июня 2015 17:26
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Новости Беларуси. Президент 8 июня подписал Указ «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Речь идет о Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах.

Для решения социальных и экологических проблем в этом регионе Указ предусматривает предоставление некоторых преференций.

Например, льгот по уплате подоходного налога с физических лиц по ставке 10 процентов, льгот по обязательным страховым взносам, а также льготных кредитов на строительство и покупку жилья на срок до 20 лет под один процент годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом также утверждена Программа социально-экономического развития этого региона до 2020 года. В ней предусмотрено создание новых производств и повышение эффективности действующих. Ставка на переработку местных природных ресурсов и сельскохозяйственного сырья.

# Государственная социальная политика

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