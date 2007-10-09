Преступной группировке вынесен суровый приговор

Два смертных приговора вынес 9 октября Верховный суд членам "морозовской" преступной группировки.

К высшей мере приговорены Сергей Морозов и Игорь Данченко. Еще пятеро - к различным срокам лишения свободы. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Морозов и Данченко еще могут обратиться с просьбой о помиловании только к Президенту Беларуси.

Напомним, 29 мая этого года Верховный суд приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении членов "морозовской" преступной организации. В ходе досудебного производства им были предъявлены новые обвинения в совершении особо тяжких преступлений. Всего по этому делу суд вынес приговор 46 членам преступной организации.