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Пресс-конференция главы государства для украинских СМИ завершилась

23 ноября 2006 14:58
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Это был итог четырехдневного пресс-тура журналистов по Беларуси.

Они посетили несколько регионов страны, ряд предприятий и объектов. Встреча с белорусским лидером в Национальной библиотеке длилась почти три часа.
Представители украинских средств массовой информации в первую очередь интересовались перспективами сотрудничества двух государств. Особенно в свете стремления Украины в НАТО и Евросоюз.
Журналисты задали вопрос Президенту о политическом диалоге двух стран, и выяснили его отношение к украинским политикам.
Была затронута тема СНГ. Журналисты интересовались - хватит ли влияния стран содружества для обеспечения энергетической безопасности.
23 ноября в 21.00 на всех национальных телеканалах - телеверсия пресс-конференции Президента Беларуси Александра Лукашенко для представителей  украинских СМИ.

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