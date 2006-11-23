Пресс-конференция главы государства для украинских СМИ завершилась

Они посетили несколько регионов страны, ряд предприятий и объектов. Встреча с белорусским лидером в Национальной библиотеке длилась почти три часа.
Представители украинских средств массовой информации в первую очередь интересовались перспективами сотрудничества двух государств. Особенно в свете стремления Украины в НАТО и Евросоюз.
Журналисты задали вопрос Президенту о политическом диалоге двух стран, и выяснили его отношение к украинским политикам.
Была затронута тема СНГ. Журналисты интересовались - хватит ли влияния стран содружества для обеспечения энергетической безопасности.
23 ноября в 21.00 на всех национальных телеканалах - телеверсия пресс-конференции Президента Беларуси Александра Лукашенко для представителей украинских СМИ.