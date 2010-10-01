Пресс-конференция Александра Лукашенко российским журналистам в эфире СТВ в 21.00

Около 100 представителей СМИ регионов России уже несколько дней находятся в Беларуси. За это время они познакомились с работой крупнейших отечественных предприятий, посетили спортивные и культурные объекты столичного региона.

Такие пресс-туры стали уже традиционными. Они позволяют хотя бы частично уменьшить дефицит честной и объективной информации о Беларуси, который имеется в российском медийном пространстве. Нынешний российский десант — самый многочисленный.

Татьяна Ярмолицкая, корреспондент газеты «Красное знамя» (Томск):

С каждым годом крепнет какая-то самодостаточность белорусов — что они теперь не некое малое государство, которое зависит от своего большого брата, а самодостаточное государство, которое строится по какому-то своему принципу.

Юрий Расторгуев, главный редактор областной газеты «Весть» (Калуга):

Я в пресс-турах бывают часто, но даже хочется приехать сюда не по работе, а просто с семьей отдохнуть, что я и делаю, чтобы показать своей дочери город-герой, эти прекрасные улицы, эти памятники великолепные.

Сергей Ютков, тележурналист «ТВ-21» (Мурманск):

Я буду готовить материалы, и я уверен, что они вызовут отклик и интерес у мурманчан-белорусов, потому что все внимательно следят и за той информацией, которая идет в наших центральных СМИ о Беларуси. Многие возмущаются и не верят. И я думаю, что те материалы, которые я подготовлю, помогут составить правильный и объективный взгляд на то, что сейчас происходит в Минске и Беларуси.

Пресс-конференцию Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко СМИ регионов России смотрите на всех национальных телеканалах 1 октября в 21.00.