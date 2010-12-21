Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия

Пресс-конференция Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по итогам президентских выборов для представителей отечественных и зарубежных СМИ 20 декабря во Дворце Республики.

В Беларуси были созданы все условия для честной борьбы за власть и симпатии избирателей. И белорусский народ выразил вотум доверия политическому курсу, нацеленному на дальнейшее строительство сильного и процветающего независимого государства. Об этом заявил 20 декабря Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пресс-конференции для представителей отечественных и зарубежных СМИ.

В пресс-конференции, состоявшейся по случаю прошедших президентских выборов, приняли участие более 750 журналистов, большинство из которых представляли зарубежные средства массовой информации. За 2,5 часа Президент ответил на десятки вопросов.

На мероприятии присутствовали также международные и внутренние наблюдатели, руководители государственных органов, представители общественных организаций, дипломатический корпус.

Открывая пресс-конференцию, Александр Лукашенко поблагодарил белорусских граждан, отдавших за него свои голоса, в том числе и тех соотечественников, которые голосовали за рубежом. “Это не просто поддержка Лукашенко. Белорусский народ сделал свой выбор — выразил волю и вотум доверия политическому курсу, нацеленному на дальнейшее строительство сильного и процветающего независимого государства”, — отметил Глава государства.

“Но и проголосовавшие против — это тоже наши люди. Если они настроены на то, чтобы трудиться на благо нашей Родины, относиться к ней с добром, власть их всегда поддержит. Независимо от того, любят они эту власть или нет. Они имеют свою позицию, точку зрения и должны иметь полное право на ее выражение”, — сказал Президент.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что власть обеспечила все необходимое для того, чтобы главная политическая кампания прошла честно, открыто и в строгом соответствии с национальным законодательством.

“Вчера мы вместе с миллионами белорусских граждан держали экзамен перед историей, Отечеством, перед будущим наших детей. И мы его выдержали достойно! Подчеркиваю: достойно, как бы кто-то ни оценивал наши выборы”, — отметил Глава государства.

“По требованию наших, надеюсь, европейских друзей и не только европейских мы нарушили всякие законы и законодательства, действуя по их указке. Но, как мне доложили, оказалось и этого недостаточно. Наверное, вы, уважаемые друзья, не совсем подумали, когда нам предъявляли претензии и выставляли требования. Мы ведь делали так, как вы требовали! Какие к нам претензии?”, — сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что избирательная кампания была организована после принятия нового избирательного законодательства, которое было переработано в угоду ОБСЕ.

“Мы старались никому не давать поводов для упреков. Наверное, не везде все прошло гладко. Как говорится, все мы люди и никто не застрахован от ошибок, — сказал Президент. — Но, извините, писать в заключении, что подсчет голосов велся организованно, но молча. Слушайте, если это прочитают в Беларуси, а мы опубликуем это заключение, 10 млн. человек и наши друзья будут хохотать! Мы что, кричать должны были при подсчете голосов или те комиссии, которые считали?”

“По большому счету, трудно сказать, что еще мы не сделали, чтобы президентские выборы в Беларуси соответствовали неким мировым стандартам?! Каковых, кстати, пока формально не существует, о чем я недавно говорил на саммите ОБСЕ в Казахстане”, — добавил Глава государства.

“Всех кандидатов зарегистрировали, закрыв глаза на грехи и нарушения. Прямой эфир предоставили. Дебаты устроили. Даже времени много было, больше половины кандидатов этим временем не смогли воспользоваться, потому что сказать было нечего. Дали возможность собирать подписи и вести агитацию, кто где хотел и как хотел, — отметил Президент. — Они у нас и пели, и плясали, и ряжеными ходили. И чего только ни говорили! А нас упрекают в диктатуре — при такой-то свободе слова!”.

Александр Лукашенко обратил внимание, что зачастую действия кандидатов шли в нарушение Конституции. “Призыв на площадь, а это было главным лейтмотивом всех программ альтернативных кандидатов, это есть нарушение Конституции, за что надо было немедленно снимать с президентской гонки. Они этого хотели, мы им такого шанса и удовольствия не предоставили”, — сказал он.

На выборах было зарегистрировано свыше 39 тысяч внутренних и более тысячи международных наблюдателей. “Пустили в страну даже тех, кому въезд к нам по объективным причинам был запрещен. Прямо скажу, в эти дни, в этот месяц границ в стране не было: кто хотел, тот и ехал”, — отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, в Беларуси было аккредитовано около тысячи журналистов, две трети из которых представляют зарубежные издания и телеканалы. “Захотели наши негосударственные и, мягко говоря, не лояльные к власти СМИ вести прямую трансляцию с избирательных участков — пожалуйста, ведите. Поставили видеокамеры и подсматривайте себе днем и ночью”, — сказал Президент.

“Открытость и прозрачность была такая, что люди уже путались: то ли это выборы, то ли это реалити-шоу “За стеклом”, — сказал Глава государства. — Были созданы все условия для того, чтобы честно бороться за власть, завоевывать симпатии избирателей”.

По мнению Александра Лукашенко, другое дело, когда истинная цель некоторых его оппонентов состояла в том, чтобы “создать картинку притеснения, ущемления, сделать себя жертвой”. Он напомнил, что накануне на избирательном участке говорил журналистам, что если действительно есть намерение победить, то к этому стремишься до последнего и умеешь по-мужски проигрывать, а не кричишь еще задолго до начала выборов о фальсификации.

“Истерия у нашей так называемой оппозиции началась еще на стадии формирования избирательных комиссий. Мол, не включили их представителей. А кого включать? Когда изучили предложенные кандидатуры, так почти через одного, каждый второй — это лица, имеющие судимость”, — сказал Президент.

Он отметил, что власти знали о готовящихся со стороны оппозиции провокациях на избирательных участках, и обнародовал некоторые факты. В частности, по словам Александра Лукашенко, были зафиксированы попытки подкупа членов избирательных комиссий. «Представьте себе, за “обеспечение победы” одного из кандидатов только на одном избирательном участке города Минска председателю комиссии предлагалось аж 50 тысяч долларов!”, — сказал он.

По словам Президента, “неоднократно запугивали и угрожали председателям и членам участковых комиссий, большинство из которых женщины”.

Александр Лукашенко отметил, что “повсеместно, где присутствовали так называемые демократические наблюдатели, зафиксированы попытки с их стороны дезорганизовать работу избирательных комиссий”. “Отрабатывали выделенные гранты. Ведь только на проплату так называемого альтернативного наблюдения и фальшивых опросов на выходе из избирательных участков некоторые лидеры оппозиции получили от зарубежных фондов сотни тысяч долларов”, — сказал он.

“И это еще не весь букет провокаций. Дошло до того, что сторонники отдельных кандидатов забирали с собой бланки бюллетеней, делали десятки копий фальшивок и пытались использовать их для получения доказательств о якобы массовой поддержке альтернативных кандидатов. При этом проведенные по горячим следам проверки не нашли ни единого доказательства таких “фактов”, — подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, управляемый характер, массовость и разнообразие провокаций свидетельствуют об их четкой организации со стороны штабов отдельных, бывших теперь уже, кандидатов в президенты.

“И не о чистоте избирательной процедуры они заботились, — считает Александр Лукашенко. — Цель очевидна: группам боевиков и их вдохновителям нужен был повод, чтобы в глазах международной общественности и зарубежных средств массовой информации оправдать заранее запланированный план погромов”.

Что же касается прошедшей накануне вечером в Минске акции оппозиционеров, то Александр Лукашенко назвал ее бандитизмом, а не демократией.

“То, что попытались устроить вчера в Минске, — не демократия. Это бандитизм. Вандалы и погромщики потеряли человеческое лицо. Просто озверели”, — сказал Президент.

“В любой цивилизованной стране такие действия безнаказанными не остаются. На Западе никто бы не стал церемониться с такими погромщиками. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ, массовые аресты дебоширов — и все разметали в минуту”, — считает Глава государства. “И мы это наблюдали недавно и наблюдаем в средствах массовой информации на Западе”, — добавил он.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские правоохранители при этом стояли твердо и действовали исключительно в рамках закона, защищая страну и народ от варварства и разрухи. “Правоохранительные органы терпеливо сносили беспредел молодчиков, до тех пор пока в ход не пошли взрывчатки, погромы и избиения граждан”, — сказал Президент.

“Я предупреждал, в том числе и в этом зале, публично: революций и уголовщины в Беларуси не будет! Можете называть это какими угодно терминами. Главное — безопасность людей, спокойствие и порядок в стране”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, то, что произошло вечером 19 декабря в Минске, не имеет никакого отношения к выборам, так как они к тому моменту уже закончились. “Какое отношение ОБСЕ имеет к этим событиям? Зачем об этом сегодня вообще писать или говорить? Это было абсолютно за рамками выборов, — отметил Александр Лукашенко. — Ну, если уж вы хотите оценить это, так взгляните непредвзятым глазом на то, что там произошло”.

“Скажите, если бы я как действующий Президент и вновь избранный вчера ночью не защитил свою страну? Ведь много не надо — всегда с этого начиналось. Надо было взять какой-то правительственный объект. И совершенно по-другому могла бы пойти и развернуться ситуация, обстановка в стране. Я уже не мальчик. Я уже это все видел в мире, и попыток было таких в нашей стране немало. Я это все понимаю, к чему это могло привести. Кто бы был виноват, кто бы был ответственен за это? Только Президент. Потому что функция Президента — обеспечить безопасность своих граждан. И никто меня сегодня из наших граждан, честных и объективных людей, не упрекнет за эту ночь”, — подчеркнул Глава государства.

Он также добавил: “Порой отдельные в миссии ОБСЕ забывают о том, что они приехали наблюдать за выборами. Не командовать, не оценки давать, если уж на то пошло. Еще раз подчеркну принципиальную позицию белорусского государства и мою лично: должны быть стандарты и критерии, по которым ОБСЕ, равно как и другие организации, граждане, должны оценивать тот или иной процесс. И здесь не должно быть никаких двойных стандартов. Вот есть 10 критериев — по этим критериям мы оцениваем выборы и на западе от Вены, и на востоке. Этого нет. Поэтому они приезжают и, как они это все представляют, так и пишут”.

Вместе с тем Глава государства попросил “особо не напрягаться в этом отношении”. “Ну, приехали, понаблюдали, оценили, и это уже хорошо. Значит, было за чем наблюдать и было что оценивать. Если бы было противное — было бы хуже. Это их право. Но это что касается выборов”, — отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эксперты, чиновники ОБСЕ — организации, куда входит и платит взносы в том числе Беларусь, и которые фактически являются подчиненными 56 глав государств, среди которых и белорусский Президент, “не имеют никакого права выходить, ставить к стенке этого Президента и терзать на куски”. “Это аморально”, — добавил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, единственное, за что он чувствует некоторую неловкость, — это за то, что ему как Главе государства и главнокомандующему “пришлось посылать ребят на баррикады”. “Я всегда себя очень скверно чувствую после того, когда мне приходится задействовать военных людей, — отметил белорусский лидер. — Я их просил: не провоцируйте, не инициируйте никаких драк, но если будут плевать в лицо — ответьте жесточайшим образом”.

“И вы видели, как действовали военные: первый раз зашли, попытались эту толпу развернуть, утихомирить. Показалось, что вроде бы успокоились. Была дана команда выйти из этой толпы, предложено было разойтись. Нет, все эти альтернативщики, по которым сегодня стонет и страдает кто-то на Западе и на Востоке, опять повели толпу на штурм Дома правительства”, — рассказал Президент.

“Скажите, как должен был действовать Президент и силовые министры? Мы должны были защитить нашу страну и ее будущее. Для этого понадобилось семь с половиной минут”, — сказал Александр Лукашенко, напомнив, что не раз предупреждал сторонников акции о недопустимости перехода Рубикона.

“Поэтому плакаться не надо. У нас есть Конституция, у нас есть закон. Мы строго по закону спросим с тех, кто учинил эти бесчинства, кто в них участвовал, и кто организовывал, и кто еще сегодня в бегах. Мы их обязательно найдем”, — подчеркнул Глава государства, добавив, что судьбу устроивших в Минске беспорядки решит суд.

“Сидеть в тюрьме будут только в соответствии с решением суда и по закону. Я в тюрьму не сажаю. У меня есть только единственное право — помиловать человека”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

“Один из альтернативных кандидатов уже прошелся по казематам тюрьмы, и я его вытащил оттуда”, — отметил Президент. “Мало того, — продолжил Александр Лукашенко, — что его зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, несмотря на то что последние пять лет он в Беларуси не проживал, а в соответствии с нашим законодательством на пост Главы государства может баллотироваться гражданин Беларуси, который в том числе последние пять лет жил на территории страны. Однако мы зарегистрировали его, и вот результат”. “Наверное, нужно ценить то, что тебе пошли навстречу по всем направлениям”, — добавил он.

“Поэтому нечего сегодня говорить о тюрьме. В тюрьму у нас никто никого не загоняет, если человек сам туда не стремится”, — сказал Глава государства.

“Они (оппозиция) хотели картинку — они ее получили. Какие ко мне претензии? Я сделал то, что они хотели”, — заключил Президент.

“Думаю, после вчерашних событий даже сторонники, проголосовавшие за них, хоть их и немного, отвернутся от этих погромщиков и бандитов. Не говоря уже о реакции большинства людей на всю эту вакханалию”, — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что вчера граждане страны сделали свой выбор осознанно, взвешенно, имея на руках все аргументы “за” и “против”.

“У любого честного и непредвзятого человека этот выбор не вызывает никаких сомнений. Те, кто помнит, какой Беларусь была в середине 90-х, и видит, какой она стала теперь, говорит — это небо и земля, — отметил Президент. — Получив в наследство нищую, доведенную до ручки страну, мы возродили новую, суверенную, независимую Беларусь”.

“Независимость из фигового листка декларации превратилась в политическую реальность. Экономика стала действительно национальной, работающей в интересах народа, а не придатком зарубежных корпораций. Возродилось село. Вышли на качественно новый уровень медицина и образование. Люди не подвергаются дискриминации ни по национальности, ни по вере, ни по языку, на котором говорят. Имеют стабильную работу, зарплату и уверенность в завтрашнем дне”, — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что Беларусь за следующие 5 лет существенно преобразится, а по качеству жизни вплотную приблизится к среднеевропейскому уровню.

“Потенциал народа огромен! Но его надо реализовать. Богатая, как в передовых странах мира, жизнь не упадет к нам с неба, и никто, кроме нас самих, не превратит мечту в реальность, — подчеркнул Президент. — Работать придется лучше и производительнее, чем сегодня”.

Глава государства отметил, что то, что мы имеем сейчас (а это немало) — лишь малая толика того, что страна будет иметь в будущем, если четко и последовательно, не шарахаясь, пойдет избранным путем. “У нас есть не фантазии и маниловские мечты, а ясный, четкий и, главное, реалистичный план действий”, — сказал Президент. Он напомнил, что на четвертом Всебелорусском народном собрании был утвержден этот план: “Во всех без исключения сферах нашей жизни — от экономики до развития гражданского общества — мы знаем, что и как делать, к чему стремиться”.

Президент подчеркнул, что Беларусь вступает в новую эпоху инновационного развития с опорой на интеллект и инициативу своих граждан. “Так решил наш народ. И я как руководитель этого государства ответственно и честно выполню свой долг перед белорусами”, — заверил Глава государства.

В то же время Президент обратил внимание на то, что модель развития Беларуси будет совершенствоваться без коренных ломок.

“Мы не пойдем на ее слом, ибо нас не поймут как минимум 80% людей, которые вчера пришли на участки в надежде на то, что та политика, которая проводится и заявлена на Всебелорусском народном собрании, будет осуществляться после выборов”, — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах модернизации экономической и политической модели развития Беларуси, Президент отметил, что в стране будет делаться все, что необходимо на сегодняшний день и в сфере политики, и в сфере экономики. “Мы не будем рваться по заранее начертанному в чьих-то умах образцу, — сказал Глава государства. — На международной арене, в Организации Объединенных Наций, мне это пришлось озвучить от имени Беларуси, выступили за различные пути развития государств, своеобразие каждого пути”. Александр Лукашенко напомнил, что каждое государство имеет свои принципиальные особенности и отличия, в силу этого оно и должно развиваться. “Поэтому мы будем делать и в политическом отношении, и в экономическом только то, что нужно нашему народу”, — подчеркнул он.

Президент отметил, что в СМИ, в том числе в белорусских, звучала идея о том, что после выборов Лукашенко должен обязательно проводить другой курс. “Скажите, тогда за что люди голосовали? — отметил Глава государства. — Принципиально иного курса не будет, мы будет идти от жизни”. В качестве примера Александр Лукашенко привел сельское хозяйство. “Какой принципиально новый курс может быть в этом секторе? — продолжил он. — Я беру этот сектор, потому что значение его во сто крат будет возрастать: 2 млрд. человек в мире на сегодняшний день, по оценкам ООН, голодают”. Президент отметил, что Беларусь определилась, нащупала ту единственную ниточку, за которую уцепилась, и тот путь, по которому должна развиваться сельскохозяйственная отрасль, а это 30% населения страны.

“Что, мы здесь должны изменить что-то? — спросил, обращаясь к журналистам Александр Лукашенко. — Есть альтернатива все поделить на куски, каждому дать кусок земли — кому десять соток, кому два гектара, кому 20, полтрактора — иди работай. Вы хотите сказать, что это наш путь? Нет. Мы нащупали, проверили, апробировали будущие наши шаги во всех секторах экономики и политики”.

Касаясь будущего политической сферы Беларуси, Глава государства сказал: “Многие сегодня трезвонят: нужна партийная система”. При этом Александр Лукашенко выразил готовность поддержать этот курс, однако при условии, что партии должны выкристаллизовываться в массах. “Они должны снизу расти, а не создаваться сверху, как в некоторых государствах, — подчеркнул он. — Снизу — буду приветствовать, я подчинюсь этому процессу и буду способствовать партийному строительству. Сверху — никаких партий власти и других партий не будет. Я этим заниматься не буду”.

Александр Лукашенко затронул также и перспективы развития здравоохранения. “От чего мы там должны отказаться, что связано с предыдущим курсом, что не нравится? — задал он вопрос, обращаясь к журналистам. — Мы фактически на ноги поставили здравоохранение. Никогда оно не получало столько, сколько теперь. Мы модернизировали почти все больницы. В Минске у нас немного осталось, так случилось, что Минск отстал”. В то же время Президент пообещал, что в течение двух лет, договоренность об этом достигнута с мэром Минска, модернизация системы здравоохранения в столице будет завершена. “Мы создали уникальную систему построения здравоохранения в нашей стране, — сказал Александр Лукашенко. — У нас есть своя система здравоохранения, ее финансирование. Может, она несовершенная, может, есть более совершенная, более справедливая система, но наш народ хочет эту. Мы в этом ключе и действуем”.

Президент обратил внимание на то, что все сферы, которые он затронул, а также другие направления развития страны не будут застывшими. Они будут модернизироваться, при этом с использованием суперсовременных технологий, новых научных открытий, новых технологических укладов. “Мы все знаем, как идти, и можем быстро пройти этот путь. Вопрос в одном, как и у любого государства, — денежные средства”, — сказал Александр Лукашенко. При этом он выразил надежду, что, несмотря на последствия кризисных годов, эти проблемы Беларуси удастся решить быстрее.

Александр Лукашенко также сообщил, что в Беларуси будет усилена ответственность СМИ за публикацию бездоказательных обвинений. Глава государства заверил журналистов, что буквально с завтрашнего дня отношение ко всем заявлениям и публикациям в СМИ станет «очень принципиальным». «Хватит издеваться над властью и над народом. За каждое написанное слово вы будете отвечать», – подчеркнул он.

«Увидели недостаток, проворовавшегося президента, министра – равняйте катком, загоняйте под асфальт, но вы это должны доказать, у вас должны быть неопровержимые факты», – сказал Президент, добавив, что при наличии подобных фактов нужно обращаться в суд и публично доказывать свою позицию.

Белорусский лидер также пообещал, что порядок размещения информации в Интернете будет приведен в соответствие с западными образцами. «Мы этого не делали до выборов, дали вам полную свободу. Но за эту свободу вы будете отвечать. Все, что там будет написано, и все вбросы – вы будете за это отвечать. Вы должны нести ответственность за свои слова. Если оскорбляете – надо отвечать», – убежден Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Беларуси высказал свое мнение по поводу исчезновения своих так называемых политических оппонентов. «Никаких у меня исчезнувших оппонентов не было», – сказал Александр Лукашенко. По его словам, в Беларуси ежегодно ставят на учет пропавших без вести несколько сотен человек, около тысячи в год – находят. Однако оппозиция постоянно делает акцент на исчезновении только четверых, что, по мнению Президента, объясняется политическими мотивами, а не заботой о самих пропавших и их родственниках.

«Почему вы претензии предъявляете только Лукашенко? Спросите и со своих. Они очень боятся этих вопросов. А мы их зададим, – заверил Президент. – Мы просто ждали окончания этой предвыборной вакханалии, чтобы нас не упрекнули в том, что мы пытаемся как-то опустить альтернативных кандидатов. Вы, наверное, заметили, что никакого компромата в их адрес не было. Они что – честные, чистые люди? Далеко нет. И мы об этом скажем».

Кроме того, Президент Беларуси пообещал в ближайшее время обнародовать секретные документы, касающиеся деятельности оппозиции.

Глава государства подчеркнул, что еще не показано все, что происходило за рамками выборов. «Мы скоро напечатаем некоторые документы и посмотрим, как на это будут реагировать и те, кто там опубликован, и те защитники, которые стоят у них за спиной, – отметил он. – Все материалы будут опубликованы в самой массовой газете страны для того, чтобы белорусский народ окончательно посмотрел и на наших западных партнеров, и на эту так называемую оппозицию, и на альтернативных кандидатов».

«Мы опубликуем все документы, которые должны храниться в архиве под грифом «Секретно». Это исторически важное событие», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил о заявлениях некоторых альтернативных экс-кандидатов, в которых они дают оценку произошедшему 19 декабря и рассказывают, что было на самом деле. «Поверьте, их в подвалах НКВД не пытали. Они пришли и сами просили: «Нам сорамна», – отметил Александр Лукашенко и добавил, что самое последнее заявление последовало из штаба Владимира Некляева.

Глава государства сообщил, что сам Некляев в настоящее время находится в следственном изоляторе. «Экс-кандидат в президенты находится в следственном изоляторе, – сказал Александр Лукашенко. – Вы думаете, что мы «яго скралі і кудысьці звезлі»? Нет». «Виноват – отвечай», – добавил он.

По словам Президента, в следственном изоляторе находятся 639 человек, которые задержаны в связи с проведением несанкционированной акции. «Поэтому не надо говорить о Некляеве. Вы лучше у меня спросите про тех, кого они туда завели и спровоцировали», – подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что абсолютное большинство участников акции были не старше 20 лет. «В основном там же пацанье. Зачем вы их туда повели? Поэтому вы лучше о них спросите. Но я вам на вопрос ответил: «спадар» Некляев находится в следственном изоляторе», – резюмировал Александр Лукашенко.

«Все, вчера «войны» в нашей стране закончились. Больше никакого попустительства, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, не будет. Я вам это авторитетно заявляю», – подчеркнул Глава государства. Он считает большим достижением то, что в Беларуси сложилась спокойная обстановка, не надо оглядываться по сторонам, гуляя по городу в темное время суток, матери могут не бояться за жизнь своих детей. «Это величайшая наша ценность, и мы должны ее сохранить, а кусок хлеба мы всегда себе заработаем. Надо обеспечить спокойствие и безопасность в стране. Это святое, и мы это сделаем!» – заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что меньше всех был заинтересован в таком развитии событий, как это произошло 19 декабря. Он еще раз подчеркнул, что такое не повторится, «воевать не получится». «А кто хочет работать – пусть работает!» – сказал белорусский лидер.

Как отметил Александр Лукашенко, он готов рассмотреть конструктивные предложения некоторых экс-кандидатов в президенты, добавив при этом, что сам не намерен предлагать никакого сотрудничества. «Но нужны не просто заявления и лозунги, а предложения, которые должны быть просчитаны», – отметил Президент.

Говоря о прошедшей избирательной кампании, Президент отметил, что в этом вопросе Беларусь старалась соблюдать условия Евросоюза и США. « Вы правильно писали, что Лукашенко делает то и то, чтобы понравиться, но не самому понравиться, а чтобы стране было проще и лучше нормализовать отношения с Европейским союзом, с американцами, – сказал Президент. – Они действительно перед нами поставили условия, и мы свято их соблюдали в этой предвыборной кампании, за что, видимо, и правильно нас критиковали – нечего прогибаться под них, все равно от этого ничего не получишь, и я в очередной раз в этом почти убедился». Глава государства добавил, что отныне Беларусь в указанном вопросе будет действовать принципиально, в соответствии со своим законодательством.

В свою очередь, предварительное заключение миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в стране Александр Лукашенко считает весьма прогрессивным. «Прогресс есть, и это заключение не возвращает нас к изначальному периоду. Нет. Это шаг вперед», – подчеркнул он, отметив, что даже накануне выборов такого заключения трудно было ожидать.

Глава государства также отметил, что это заключение ОБСЕ позволяет Беларуси выстраивать дальнейшие отношения с Евросоюзом.

Александр Лукашенко также прокомментировал появившийся п еред выборами вброс информации о том, что Президент Беларуси якобы имеет состояние в $9 млрд. «Родные мои, найдите эти деньги и заберите их себе», — сказал Александр Лукашенко и напомнил, что их уже искал в свое время Президент США Буш.

«Это вранье, у нас невозможно, если бы захотел, украсть $9 млрд.», — сказал Глава государства.

Президент с горечью признал, что приходится терпеть это вранье, потому что он никогда чужого не брал, своими руками и головой стремился зарабатывать себе на жизнь. “Я никогда не обманывал свой народ, – сказал он. – Я народу делал только добро и приносил в эту копилку».

Александр Лукашенко признался, что у него никогда не было соблазнов к обогащению. «Я никогда этот плод не сорву, как бы он ни был сладок, – подчеркнул Президент. — Меня избрали Президентом в той нищей и обездоленной в 90-е годы стране, неужели вы забыли об этом? Оказанное тогда доверие людей всегда будет для меня величайшей ценностью в жизни, и я буду жертвовать всем, что у меня есть, ради своего народа». «Это не патетика, не громкие слова, вся моя жизнь в этом заключена. Я буду так действовать, чего бы мне это ни стоило», – добавил Александр Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко ответил на вопросы о международном сотрудничестве страны, в том числе о формировании Единого экономического пространства.

«Мы будем первыми в Таможенном союзе, кто ратифицирует весь пакет документов по ЕЭП», – сказал Глава белорусского государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко считает, что если бы не было Союзного государства, то странам, создавая Таможенный союз, пришлось бы пройти путь в два раза длиннее.

«Я, конечно же, не только по должности как Председатель Высшего Государственного Совета защищаю наше Союзное государство, но и как человек, который привержен дружбе с русским человеком, с россиянином, я защищаю, буду защищать и отстаивать этот, как его некрасиво называют, «проект», – сказал Президент.

При этом Глава государства подчеркнул: «Лукашенко никогда не был врагом России, как меня пытаются сделать. Вы знаете, почему меня делают в России таким. Не верьте этому. Это моя жизнь. Это я инициировал референдум по Союзу Беларуси и России. Народ высказался, и примерно столько же процентов, как сейчас за меня, тогда высказалось за Союз. Это для меня стратегическая задача. Это я буду делать. Я буду терпеть, если придется, я перенесу все невзгоды во имя того, чтобы мы дальше не расходились с нашими россиянами. Мы – один народ».

Александр Лукашенко считает, что у Беларуси «отношения с Россией априори должны быть лучше, чем с любым другим государством». «Это не я придумал. Богом это предначертано иметь нам и россиянам самые теплые и добрые отношения, – подчеркнул Президент. – Нам удалось уйти от точки ненормальных отношений с российским руководством».

«Хуже, чем было, с Россией у нас не будет, – отметил Глава государства. – И готовьтесь к тому, если вы этого хотите, что отношения у нас будут очень хорошие».

Журналист российского издания высказала некоторые опасения, что в Беларуси может наметиться перекос во внешней политике в сторону сближения с Россией. «Чего вас это напрягает, что я буду больше общаться с Москвой? – удивился Глава белорусского государства. – Вы радуйтесь, что мы будем больше общаться. Я думал, что вообще это россиянам бальзам на сердце или на душу, когда вы хорошо общаетесь с белорусами. Это же ваши люди. Вы несете ответственность за Беларусь. Вы большая братская страна, наш старший брат».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что ему приятно общаться с москвичами. «Недавно, как бы у нас отношения ни складывались, мы очень приятно общались с российским Президентом. Я знаю, что и у Премьера нормальные чувства не то появились, не то проснулись, не то вернулись по отношению к Беларуси. Он очень добрые слова сказал недавно», – отметил Александр Лукашенко. Он также добавил, что в Беларуси «очень чувствительны к тому, что происходит в нашей Москве и что говорят наши российские руководители».

«Поэтому мы будем очень часто общаться, невзирая на то, какие отношения у нас будут с американцами и европейцами», – подчеркнул Президент.

«Не лишайте нас возможности искать альтернативу. Мы от альтернативы ни по каким направлениям не откажемся, потому что действительно можем попасть в такую зависимость, что потом не выпутаемся», – сказал Глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что необходимо предпринять для недопущения в дальнейшем информационных войн между Беларусью и Россией, Александр Лукашенко попросил представителей СМИ самим не разогревать такие войны. «Не участвуйте в них, ведь вы солдаты этих войн и без журналистов они бы не велись», – сказал Президент.

Александру Лукашенко задали вопрос, как скоро возможно восстановление отношений Грузии и России, и не возьмет ли Минск на себя миссию посредника для примирения двух православных народов. Президент ответил, что он не любит посредников в таком деле. «Мне тоже очень много предлагали посредничества в урегулировании отношений с Европейским союзом, с Америкой. Правда, не бескорыстно, но господь с ними. Я их категорически отвергал», – сказал он. «Мы сами должны созреть для того, чтобы выстроить наши отношения и с Европейским союзом, и с Америкой, что мы, кстати, делаем и, уверен, успешно сделаем», – добавил Президент. Он выразил уверенность, что Беларусь уже созрела для этого.

Для того чтобы выстроить отношения между Грузией и Россией, надо только время, считает Александр Лукашенко. Он далек от той мысли, что в России не любят грузин. «Да нет, к грузинам отлично относятся не только в Беларуси, но и в России», – сказал Глава государства. При этом он уверен, что времени для восстановления отношений понадобится немного.

«И если я в этом процессе смогу хоть немножко, хоть одну каплю чего-то привнести, сделаю без колебаний», – подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом Глава государства видит возможным сотрудничество Беларуси с Грузией не в ущерб отношениям с Россией.

«Грузия для нас интересная страна. В том числе и по транзиту энергоресурсов. Мы у вас покупали несколько танкеров азербайджанской нефти и по своп-схеме поставляли в Беларусь. Мы будем таким образом действовать. Словом, у нас неплохие перспективы для сотрудничества», – сказал Президент Беларуси.

«Но вы не должны понимать наше с вами сотрудничество как сотрудничество не в пользу России. Ни в коем случае. Мы очень уважаем вас и ценим. Грузины порядочные люди, – ответил Александр Лукашенко грузинскому журналисту. – Но давайте вместе с вами и с Россией будем строить наши отношения. От этого выиграет и русский человек, и грузин, и белорус».

Грандиозные перспективы, убежден белорусский лидер, открываются в сотрудничестве Беларуси и Китая.

Президент отметил, что Китай уверенно пришел на белорусский рынок, строит в Беларуси предприятия и Беларусь это поддерживает. «Китай может быть абсолютно уверен, что мы предоставим ему самые широкие возможности для работы в центре Европы на весь европейский рынок и на рынок СНГ. У нас открываются грандиозные перспективы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой», – сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил о тех беспрецедентных по объему займах, которые выделил Китай Беларуси под конкретные проекты. «Это дорогого стоит», – подчеркнул Александр Лукашенко. Он поблагодарил руководство и народ Китая за поддержку и подчеркнул, что очень дорожит хорошими отношениями с этой страной.

Глава государства также уверен в хороших перспективах сотрудничества Беларуси и Польши. «Мы сейчас работаем с руководством Польши. Мы об этом говорили не раз, встречаясь с Министром иностранных дел Радославом Сикорским», – сказал Александр Лукашенко.

Он высоко оценил позицию Польши по отношению к Беларуси, сказав, что «все, что сделала Польша в последнее время для Беларуси, дорогого стоит». При этом Александр Лукашенко упомянул о действиях некоторых альтернативных бывших кандидатов в президенты, направленных против сотрудничества двух стран. «Как бы нас ни пытались отдельные альтернативные кандидаты в президенты, поляки по национальности, кстати, столкнуть лбами – ничего не получится», – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Польша сегодня поняла, что такое Беларусь и зачем нужна Беларусь Польше. Вот это главное в наших отношениях. Все остальное мы выстроим», – уверен Президент Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, за кого отдал свой голос на выборах, Александр Лукашенко сказал: “Я всегда на всех выборах голосовал не за раскрученного человека. А вчера первый раз в жизни, спустя долгие годы в политике, с подачи своего малыша я проголосовал за Лукашенко».

При этом Глава государства пояснил: «Мы зашли с малышом в кабину. Он берет этот лист и начинает читать, он хорошо читает. Снизу начал почему-то. И говорит: папа, вот здесь есть Лукашенко Александр Григорьевич. Я спрашиваю, за кого ты будешь голосовать? Ну ладно, говорит, за тебя проголосую. Так что я проголосовал за себя. Первый раз в своей жизни. И то с подачи ребенка. Я думаю, что я не очень несолидно поступил».

Александр Лукашенко считает неплохим результатом набранный им на выборах процент голосов избирателей.

“Что касается цифр, конечно же, при том, что происходило в нашей стране, при той так называемой агитации, это неплохой результат. Но давайте будем честны: 20% или высказались против, или проголосовали за альтернативных кандидатов. Согласитесь, что есть над чем подумать. И я буду думать прежде всего об этом, не забывая о своих сторонниках, о тех людях, которые меня поддержали”, — сказал Глава государства.

Отвечая на вопрос о том, когда состоится инаугурация, Александр Лукашенко сказал: “Я еще об этом не думал и не знаю”. “Все будет в рамках соответствующих процедур и законов”, — добавил он.

В конце пресс-конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал зарубежных журналистов отвлечься от политики и обратить внимание на красоту Беларуси. «Я смотрю на журналистов, в том числе которые приехали к нам из-за рубежа и, глядя на каждого, уже знаю, кто о чем думает, – сказал Президент. – Отвлекитесь вы от ненавистного, демонизированного Лукашенко, этого диктатора. Посмотрите на Беларусь – это же прекрасная страна, с прекрасным народом. Любите ее, не любите Лукашенко, я переживу. Любите наш народ и нашу страну – мы добром вам ответим».

«Беларусь никогда никому не создавала проблем. Я обещаю вам, своим соседям, далеким и близким, за океаном и рядом, на Евразийском континенте: мы никогда не создадим вам проблем. Вы всегда можете найти здесь помощь и поддержку», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил всех тех, кто присутствовал на пресс-конференции и отметил, что каждое предложение будет внимательно изучено и рассмотрено. «Но это не факт, что мы будем действовать так, как вы нам предписываете. И ОБСЕ, и тем чиновникам, которых сюда прислали с заведомо заданными какими-то вопросами, я вас прекрасно понимаю: вы далеко не свободные люди, вы выполняете чьи-то поручения, у вас есть свои начальники. Всякое бывает в жизни. И за то спасибо, что сделали в это время, и за то, что написали. Мы и это ценим. Главное, что есть какой-то шаг вперед», – отметил Президент.

«Я как белорус плоть от плоти и мы, белорусы, на вас не таим зла, даже если вы нас в чем-то покритиковали или с чем-то не согласились. Но я убежден, что вам наша страна понравилась, — сказал Глава государства. — Особенно после того снегопада, который обрушился на нас и который полностью парализовал Западную Европу. Как видите, Беларусь он не парализовал. Красивая погода. Побудьте у нас еще пару дней. Драк больше не будет. Настроение мы вам не испортим. Поживите у нас, почувствуйте настоящую душу настоящего белоруса».

Тем, кто уезжает, Александр Лукашенко пожелал счастливого пути, а тем, кто остается, сказал: «У нас впереди большие объемы работ, большое будущее». «Всем вам желаю большой работы во имя нашего белорусского народа, мужественного и отважного, который встал и сказал: нет, будет так, как я решу, наш белорусский народ, а не так, как кто-то требует. Это великое мужество нашего народа. Он сегодня должен праздновать эту победу», – резюмировал Президент.

“Еще раз хочу выразить сердечную признательность соотечественникам за сделанный выбор, за веру в то, что мы вместе построим новую сильную, богатую и независимую европейскую страну”, — подчеркнул Президент.