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Премии СНГ вручат 12 июля в Минске

12 июля 2016 07:36
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Новости Беларуси. Современные технологии, эффективный менеджмент, качество услуг и конкурентоспособность продукции. Церемония вручения премии СНГ пройдет 12 июля в Минске.

Лауреатами и дипломантами в этом году стали представители 12 предприятий из 5 стран Содружества. Среди них и белорусские производители. Конкурс на соискание премии СНГ в области качества проходит уже в 5 раз. Традиционно он проводится раз в два года.

Развитие предприятий, повышение экспортных возможностей продукции, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом рынке – цели, которые ставят перед собой организаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

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