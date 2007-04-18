Премьер-министры ЕврАзЭС обсудили формирование правовой базы Таможенного союза

Пакет документов по формированию правовой базы, создаваемого в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза, согласован на 90%.Об этом сообщил сегодня в Астане генсек этой организации Григорий Рапота после встречи участников Межгосударственного Совета ЕврАзЭС с президентом Казахстана.

Григорий Рапота сообщил, что на встрече с Нурсултаном Назарбаевым обсуждена дальнейшая стратегия развития Евразийского экономического сообщества. "Эта тема, видимо, будет одной из центральных и на Межгосударственном Совете на уровне глав государств, который состоится летом", - сказал генеральный секретарь организации.

С президентом Казахстана встретились главы делегаций Совета на уровне премьер-министров. В ЕврАзЭС входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в сообществе имеют Армения, Молдавия и Украина.