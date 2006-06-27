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Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры в узком составе

27 июня 2006 13:45
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Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский проведет 28 июня в Москве встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Фрадковым. Переговоры пройдут в узком составе в преддверии заседания Совета Министров Союзного государства.С российской стороны в этой встрече планируют принять участие министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, министр финансов Алексей Кудрин, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, минист транспорта и коммуникаций Игорь Левитин, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

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