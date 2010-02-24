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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует сегодня же рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству

24 февраля 2010 12:31
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Об этом она заявила на заседании Кабинета министров.

В БЮТе уверены, что в Верховной Раде сейчас не хватит голосов для отставки правительства. А после провала голосования кабинет Тимошенко сможет работать еще как минимум полгода — до следующей сессии парламента.

Однако Партия регионов сыграла на опережение – отозвала свой проект постановления об отставке правительства, рассчитывая вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующей неделе, уже после инаугурации избранного президента Виктора Януковича. Официально политик вступит в должность 25 февраля.

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