Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует сегодня же рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству

Об этом она заявила на заседании Кабинета министров.

В БЮТе уверены, что в Верховной Раде сейчас не хватит голосов для отставки правительства. А после провала голосования кабинет Тимошенко сможет работать еще как минимум полгода — до следующей сессии парламента.

Однако Партия регионов сыграла на опережение – отозвала свой проект постановления об отставке правительства, рассчитывая вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующей неделе, уже после инаугурации избранного президента Виктора Януковича. Официально политик вступит в должность 25 февраля.