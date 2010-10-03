Премьер-министр Турции Александру Лукашенко: Мы с Вами очень похожи

Дипломатические отношения Беларусь и Турция установили в 1992 году. Нынешний визит Александра Лукашенко в эту республику — уже третий по счету. Впервые белорусский лидер посетил Турцию 14 лет назад. В 1996 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. С тех пор динамично развиваются не только дипломатические, но и торгово-экономические отношения.

Товарооборот между двумя странами растет год от года. Так, объемы взаимной торговли в прошлом году составили 266 миллионов долларов. Уже с начала 2010 года этот показатель без малого достиг 200 миллионов. В основном, Беларусь экспортирует в калийные удобрения, металлопродукцию, продукты нефтепереработки, льняные ткани и станки. Из южной страны нам поставляют автомобили и запчасти, плодоовощную продукцию и бытовую химию.

Накануне вечером глава белорусского государства в формате рабочего ужина пообщался со своим турецким коллегой. Встреча с Президентом Турции Абдуллой Гюлем проходила в резиденции Тарабья и продлилась около двух часов. Александр Лукашенко отметил высокий уровень и продуктивность белорусско-турецких политических контактов. В свою очередь, Абдулла Гюль выразил уверенность в успешной реализации намеченных проектов.

Политики обсудили и вопросы перспективы сотрудничества на международной арене. Как известно, две страны взаимодействуют международных организациях — ООН, ОБСЕ и Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Также вчера состоялась и встреча Президента Беларуси и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходили в стамбульской резиденции — дворце Долмабахче.

Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турецкой Республики — Александру Лукашенко:

Мы с Вами очень похожи.

Темой диалога политиков стало состояние двусторонних отношений и наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества. Две страны сегодня стремятся выйти на уровень стратегического партнерства. Накопленный опыт Беларуси и Турции в реализации совместных проектов свидетельствует о том, что страны могут успешно сотрудничать по всему спектру интересующих вопросов. А уровень политических отношений является хорошим фундаментом для наращивания торгово-экономического контакта.

Сегодня в Беларуси функционируют более 30 предприятий с турецким капиталом. В южной республике в ближайшее время планируют наладить совместную сборку белорусских тракторов и автомобилей. Впрочем, ежегодно турецкие автопроизводители собирают более миллиона легковых машин, большая часть которых уходит на европейский рынок.

Также турецкая сторона сегодня заинтересована и в сотрудничестве в проекте «Викинг». Такое взаимодействие позволит белорусско-литовско-украинскому контейнерному поезду выйти на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки. Еще одно перспективное направление сотрудничества — лёгкая промышленность. В Беларуси востребован опыт крупных турецких компаний этой отрасли.

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Уже в ближайшее время стороны планируют начать проработку конкретных проектов по кооперации в автомобильной, тракторной, лёгкой промышленности. Турецкая сторона проявила интерес к развитию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, включая поставки белорусской продукции животноводства. Президент Беларуси пригласил турецкие компании к более активному сотрудничеству и инвестированию в строительную область.

Развивается и туристический потенциал двух стран. В прошлом году Турцию посетили более 140 тысяч белорусских туристов. А вот турецких путешественников в синеокой в 10 раз меньше. Сегодня Минск и Анкара стремятся максимально упростить официальные процедуры, связанные с поездками граждан.

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:

В ходе состоявшейся встречи стороны отметили рост количества поездок граждан Турции и Беларуси, как в деловых, так и в туристических целях. В этой связи обсужден вопрос отмены виз для поездок граждан в туристических целях.

Турция — одна из наиболее динамично развивающихся стран региона. Это государство, которое за последние годы сделало впечатляющий рывок в сфере промышленности и высоких технологий. Страна также приобретает все больший вес в вопросах обеспечения международного транзита энергоресурсов. Потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Турции есть также в области науки, образования, транспорта и логистики.

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Мы рассматривает Турецкую Республику на международной арене, как одного из важных и приоритетных партнеров Республики Беларусь, и убеждены, что в среднесрочной перспективе Турция войдет в число основных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси.

Сегодня Александр Лукашенко в Стамбуле встретился и с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Глава белорусского государства и Патриарх обсудили взаимоотношения церкви и общества. Президент рассказал о межконфессиональной ситуации в Беларуси, а также об уникальности и красоте белорусской природы. Александр Лукашенко посетил храм, осмотрел находящиеся в нем христианские святыни и зажег свечу.

Ольга Макей на неделе о стратегическом диалоге Беларуси и Турции.