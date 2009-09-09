Премьер-министр Молдовы уходит в отставку

Премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная подала сегодня в отставку. Вместе с ней о желании покинуть занимаемые должности заявили пять министров.

Выступая на заседании Кабинета министров, премьер отметила, что ее отставка связана с невозможностью совмещать должность премьер-министра и депутата парламента. По законодательству до 14 сентября (месяц с момента признания Конституционным судом результатов парламентских выборов от 29 июля) ей необходимо было определиться, какую должность она будет занимать далее. Зинаида Гречаная заявила, что предпочитает работать в парламенте.

Ее примеру последовали еще пять министров: первый вице-премьер, министр экономики и торговли Игорь Додон, вице-премьер Виктор Степанюк, министр труда, социальной защиты и семьи Галина Балмош, министр экологии и природных ресурсов Виолета Иванова, министр реинтеграции Василий Шова.

Кроме того, в отставку подали директор Лицензионной палаты Зинаида Киструга, замминистра экономики и торговли Юрий Мунтян, директор агентства по лесному хозяйству «Молдсилва» Анатолий Попушой. Все они были избраны в парламент нового созыва по спискам Партии коммунистов, сообщает БЕЛТА.