Премьер-министр Ливана выступил с обращением к нации

Фуад Синиора пообещал не допустить смены власти в стране, а также призвал ливанскую армию восстановить порядок в Бейруте и выбить боевиков с улиц городов. Столкновения между шиитским движением и проправительственными группировками продолжаются в Ливане четверо суток. В ходе уличных боев погибли, по разным данным, около 30 человек, десятки получили ранения. Боевикам "Хизбаллы" удалось взять под контроль международный аэропорт и автомобильные трассы.



В связи с тем, что единственные воздушные ворота страны блокированы, иностранные туристы, в том числе граждане России, до сих пор не могут вылететь из зоны конфликта. Представитель посольства Республики Беларусь в Сирии и по совместительству в Ливане заявил, что запросов о помощи со стороны белорусских граждан не поступало.