Премьер-министр Литвы подал прошение об отставке

Премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас подал президенту страны Валдасу Адамкусу заявление об отставке.

Согласно законам Литвы отставка премьер-министра автоматически означает отставку всего правительства. По мнению наблюдателей в Вильнюсе, Валдас Адамкус примет отставку премьер-министра и правительства, поручив ему временно исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Назревавший в последние месяцы развал правящей коалиции и правительства ускорило принятое 31 мая утром президиумом Трудовой партии решение выйти из правящей коалиции и отозвать из правительства пять делегированных партией министров, сообщают информагентства