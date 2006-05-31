Прямой эфир

Премьер-министр Литвы подал прошение об отставке

31 мая 2006 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас подал президенту страны Валдасу Адамкусу заявление об отставке.

Согласно законам Литвы отставка премьер-министра автоматически означает отставку всего правительства. По мнению наблюдателей в Вильнюсе, Валдас Адамкус примет отставку премьер-министра и правительства, поручив ему временно исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Назревавший в последние месяцы развал правящей коалиции и правительства ускорило принятое 31 мая утром  президиумом Трудовой партии решение выйти из правящей коалиции и отозвать из правительства пять делегированных партией министров, сообщают информагентства

Другие новости рубрики

Все новости
31 мая 2006 12:17

СНГ: военная составляющая интергации

31 мая 2006 11:58

Члены правительства Беларуси отвечают на вопросы парламентариев

30 мая 2006 11:57

Депутаты тоже учатся