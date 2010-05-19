Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с рабочим визитом

В ближайшие два дня Карим Масимов со своим белорусским коллегой примут участие в международном деловом форуме. Специально на него в Минск сегодня прилетели и полторы сотни бизнесменов из Казахстана.

Сразу из аэропорта Карим Масимов направился в Парк высоких технологий. Здесь белорусские IT-специалисты презентовали сразу несколько разработок: виртуальная система «одно окно», а также система электронного документооборота. Кроме того, у отечественных программистов есть опыт в разработке автоматизированной информационной системы таможенных органов. Сейчас над ее созданием работают и в Казахстане, и в России. Виртуальное ноу-хау в ближайшие месяцы интегрирует всех участников таможенной тройки.

Карим Масимов, премьер-министр Казахстана:

Я считаю, что как и в советские времена, так и сегодня развитие высоких технологий в Беларуси находится на достаточно высоком уровне. Мы увидели много новых разработок, связанных с развитием электронного правительства, связанных с развитием некоторых решений в области предоставления электронных услуг в Республике Беларусь. И нашим государственным органам, отвечающим за развитие электронного правительства, и компаниям, которые работаю в области высоких технологий есть чему поучиться в Беларуси.