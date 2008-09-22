Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт подал официальное прошение об отставке

Ожидается, что уже сегодня президент страны Шимон Перес назовет имя политика, которому предстоит сформировать новое правительство. Ольмерт будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет создан новый Кабинет. Наибольшие шансы занять кресло премьера у Ципи Ливни, которая является новым лидером правящей партии "Кадима". Ольмерт занимал пост главы правительства более двух лет. О своем решении уйти в отставку он заявил еще летом, после серии громких коррупционных скандалов.