Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ушел в отставку

Новости Италии. В стране начинаются консультации по формированию временного Кабинета министров. Сейчас к дворцу президента Италии Джорджио Наполитано съезжаются представители политических партий, которые должны будут определиться с составом нового кабинета и выбрать его главу.

По мнению экспертов, наиболее вероятным кандидатом на этот пост является известный экономист Марио Монти. Его поддерживает как правящая партия «Народ свободы», так и политические оппоненты нынешнего правительства. Кандидатуру Монти на пост премьера предложил и сам Сильвио Берлускони.

Бывший премьер министр Италии решил покинуть кресло после того, как восьмого ноября лишился большинства голосов в нижней палате национального парламента Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране на данный момент сложилась довольно тяжелая экономическая ситуация: ее госдолг составляет два триллиона евро. Инвесторы рассчитывают, что именно приход нового состава кабинета министров поможет стабилизировать кризисную ситуацию в республике.