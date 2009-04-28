Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может посетить Беларусь уже нынешней осенью

Об этом сообщил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги визита в Италию.

Как отметил глава белорусского государства, Берлускони сказал, что готов в ближайшее время посетить Беларусь и продолжить начатый разговор. – Думаю, это произойдет уже осенью, но мы заранее об этом договоримся, – сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, на встрече с главой итальянского правительства были обсуждены многие проблемные вопросы, в том числе влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономики стран, экономические проблемы в целом, инвестиционное сотрудничество, а также ситуация в связи с российско-грузинском конфликтом, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поблагодарил итальянскую сторону за ту позицию, которую та занимает в отношении Беларуси. – Они для себя открывают новую Беларусь, – добавил он.