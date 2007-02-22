Премьер-министр Италии Романо Проди подал прошение об отставке

Ее уже принял президент страны. Поводом к такому решению Проди стало голосование в Верхней палате итальянского парламента, которая не одобрила резолюцию Правительства по внешней политике. Раскол внутри правящего большинства произошел из-за того, что три партии, входящие в правящую коалицию отказались поддерживать Правительство в вопросе участия итальянцев в миротворческой миссии в Афганистане и расширения американской военной базы Эдерле под Виченцей.