Премьер-министр доложил Президенту о строительных планах в белорусской энергетике

В Беларуси к 2010 году будет работать10 мини-ТЭЦ на местных видах топлива. Об этом 24 сентября Президенту республики доложил премьер-министр Сергей Сидорский.

В правительстве принята программа по строительству таких энергетических объектов в малых и средних городах. В Беларуси уже реализуется три проекта по созданию мини-ТЭЦ на местных видах топлива (в Осиповичах, Пружанах и Вилейке). На этих электростанциях установлено российское, российско-литовское, а также шведское оборудование. Такой подход поможет определить наиболее эффективный проект, чтобы в перспективе увеличить число подобных мини-ТЭЦ.

Энергоэффективность - одно из главных требований и при проектировании в стране предприятий перерабатывающей, а также строительной и энергетической отраслей. Возведение новых промышленных объектов предусмотрено в Государственной программе инновационного развития до конца пятилетки.

В ближайшие 3 года планируется начать строительство более 120 производственных объектов. Всего же к реализации готовятся около 6 сотен проектов развития экономики. К концу года в Шклове будет открыто предприятие по выпуску газетной бумаги, а в Березе - завод по производству упаковки для молочных продуктов и соков.

В программе инновационного развития страны особое внимание - регионам. В малых и средних городах до 2010 года будет создано почти 100 тысяч новых рабочих мест. Завод газетной бумаги в Шклове не только обеспечит работой 500 местных жителей, но и принесет районному бюджету ощутимую прибавку. Предприятие заработает уже в конце года. Сейчас Беларусь закупает за рубежом порядка 40 тысяч тонн газетной бумаги. И при этом продает сырье для ее производства. Завод в Шклове сможет полностью обеспечить потребности белорусских типографий.

А в Березе реализуют проект по замещению импортной продукции. На местном заводе планируют освоить выпуск современной упаковки "Тетра-Пак" и организовать производство по лакированию и литографии жести. К 2010 году на предприятии рассчитывают увеличить объемы производства в 18 раз и удовлетворить потребности белорусских предприятий в современной таре и упаковке. В целом по стране за эту пятилетку будет построено 100 новых предприятий и открыто 400 новых производств.

