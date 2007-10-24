Премьер-министр Беларуси встретился с представителем ООН в Беларуси

11 ноября госпожа Джихан Султаноглу официально завершает свои полномочия в нашей республике в связи с переходом на другую должность. Объем финансирования программ ООН в Беларуси только в этом году превысил 100 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского с представителем ООН в Беларуси Джихан Султаноглу. За время ее работы в Беларуси достигнуты значительные результаты в реализации ряда программ ООН.