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Премьер-министр Беларуси встретился с представителем ООН в Беларуси

24 октября 2007 10:53
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11 ноября госпожа Джихан Султаноглу официально завершает свои полномочия в нашей республике в связи с переходом на другую должность. Объем финансирования программ ООН в Беларуси только в этом году превысил 100 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского с представителем ООН в Беларуси Джихан Султаноглу. За время ее работы в Беларуси достигнуты значительные результаты в реализации ряда программ ООН.

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