Премьер-министр Беларуси встретился с главой Сбербанка России

Как отметил Герман Греф, практически все договоренности, достигнутые ранее на встрече в Минске, реализованы, и Сбербанк России заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Беларусью.

Напомним, сегодня в Москве проходит Союзный Совмин. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Сергей Сидорский. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов.

Отметим, что перед началом заседания Союзного Совмина прошла встреча глав правительств России и Беларуси.

– Беларусь и Россия до конца года должны нарастить взаимный товарооборот. В последние три месяца в экономиках двух стран ситуация улучшилась, – заявил Сергей Сидорский на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным.