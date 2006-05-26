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Премьер-министр Беларуси призвал не политизировать экономические вопросы

26 мая 2006 08:50
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в Душанбе на заседании Совета глав правительств государств Содружества. Тем самым белорусский премьер вновь подтвердил позицию нашей страны, которая заключается в том, что <экономические вопросы должны находиться в экономической плоскости>. Руководство Грузии пытается искусственно политизировать проблему поставок грузинского вина. Подобную позицию занимает и руководство Молдовы. Заявления лидеров этих государств являются <проблемой этих стран>, - подчеркнул глава белорусского правительства.

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