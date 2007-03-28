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Премьер-министр Беларуси наносит визит в Азербайджан

28 марта 2007 08:05
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28 марта начинается рабочий визит премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в Азербайджан.В программе поездки - встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым. Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества также обсудят во время переговоров с премьер-министром Азербайджана. Затем оба премьера примут участие в IV заседании белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По результатам работы намечено подписание ряда документов.

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