Премьер-министр Беларуси наносит визит в Азербайджан

28 марта начинается рабочий визит премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в Азербайджан.В программе поездки - встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым. Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества также обсудят во время переговоров с премьер-министром Азербайджана. Затем оба премьера примут участие в IV заседании белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По результатам работы намечено подписание ряда документов.