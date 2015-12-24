Премьер-министр Андрей Кобяков проверил работу единого контакт-центра ЖКХ Минска

Новости Беларуси. 24 декабря в Минске подытожили полугодовой эксперимент по реформированию ЖКХ. Его суть в разделении функций заказчика и подрядчика. До сих пор эта схема работала по принципу «два в одном». Знакомое всем ЖРЭО фактически оказывало услуги само себе. Теперь это две структуры, каждая из которой находится в своей зоне ответственности. Понятными и прозрачными должны стать жировки, а вместо множества коммунальных телефонов — единый короткий номер. Оправдал ли себя эксперимент? Юлия Матяш, корреспондент СТВ, знает подробности.

Почти 40 тысяч звонков за месяц — сфера ЖКХ в той или иной степени касается каждого и у каждого свои вопросы. О наболевшем коммунальном поговорить для минчан стало намного проще — вместо более сотни цифровых телефонных комбинаций теперь действует единый номер контакт-центра ЖКХ.

Олег Седельников, директор КУП «Центр информационных технологий»:

Основная задача контакт-центра — единая точка входа для населения, то есть легко запоминаемый короткий номер, на который можно позвонить, проконсультироваться во всем вопросам, которые касаются сфер ЖКХ, оставить заявку на бытовые услуги, аварийные ситуации и так далее.

Этот центр — лишь одна сторона проводимой в стране реформы ЖКХ. Скорость реакции работников контакт-центра проверил сегодня, 24 декабря, премьер-министр.

Мы решили проследить путь, который проходит обращение в контакт-центр ЖКХ. Каждый звонок здесь фиксируется — и уже по цепочке отправляется в аварийную службу, или организацию, которая и отвечает за эксплуатацию дома.

Юлия Матяш, СТВ:

Не прошло и 5 минут, как заявка поступила из контакт-центра в аварийную службу. И бригада уже готова ехать по адресу.

В этом доме задымился электрощит. Как и обычно действует аварийная служба — источник опасности и неудобства устранили. Дальнейшие работы — замену старых электросчетчиков должна проводить эксплуатирующая дом организация. Правда, реформа немного расширит и функции аварийки — если приехали, то и работу от и до выполнить необходимо.

Вадим Покрасенко, электромонтер:

Планируется, что с нового года заявки будут выполняться более детально — выполнять до конца.

Главное изменение — разделение функций заказчика и исполнителя. Проще говоря, ЖРЭО будет оказывать услуги населению, а назначать фронт работ, проводить контроль за выполнением будет другая организация. Такая мера прежде всего защитит потребителя и его интересы.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Служба заказчика должна не только представлять интересы человека, но и защищать его, скажем так, создавая действенную систему, когда человек либо потребитель жилищно-коммунальной услуги будет находиться в центре внимания коммунальных предприятий. А уже все коммунальные предприятия будут вокруг, скажем так, механизма этого вращаться и окутывать нашего человека жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества.

Экономический эффект эксперимента уже есть. Его смогли добиться в том числе и за счет оптимизации штата. С мая в Минске работают хаус-мастеры — они совмещают функции и электрика, сантехника и плотника.

В перезагрузке системы ЖКХ 2016 год будет переходным. Нововведения появятся в крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.