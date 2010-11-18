Предвыборные программы в эфире: с 19.00 до 20.00 - по телевидению, с 6.00 до 7.00 - по радио

Нынешние выборы стали самыми массовыми по числу кандидатов - сразу 10 человек. 18 ноября им были вручены удостоверения. Также принято принципиальное решение: впервые выступить с предвыборной программой и сразиться в дебатах кандидаты смогут не в записи, а в прямом эфире.

На старте кампании было 17 человек. 10 смогли преодолеть этап выдвижения, и вот теперь – регистрации. Центризбирком по-прежнему был лоялен ко всем и сегодня закрыл глаза не неточности в декларациях о доходах. 20% – теперь уже не ошибка. Кто-то забыл вписать акции банка, кто-то наоборот, задекларировал больше на четыре миллиона, на всякий случай. Но прошли все.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

К этому привело упрощение порядка о выдвижении и максимально лояльное, способствующее выдвижению отношение со стороны и властей, и избирательных комиссий.

Обязательного присутствия на регистрации закон не требует, но в зале Дворца Республики 18 ноября собрались практически все кандидаты. Ведь для многих это решение ЦИК – большое карьерное достижение.

Кстати, по закону регистрацию Центизбирком имеет право и отменить. К примеру, за систематическое нарушение требований избирательного законодательства или за использование средств из-за рубежа.

Уже с 22 ноября стартует теле- и радиомарафон избирательных программ. 18 ноября состоялась жеребьевка очередности выступлений кандидатов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их предвыборные программы зритель сможет видеть и слышать по третье декабря. Причем в этом году в самый прайм-тайм.

Предвыборные программы в эфире – с семи до восьми вечера - по телевидению и с шести до семи утра - по радио. Впервые, кандидаты могут и за свои деньги купить время – из личных избирательных фондов. И сегодня ЦИК принял еще одно принципиальное решение. И выступить перед избирателем, и сразиться в дебатах кандидаты смогут не в записи, а в прямом эфире.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Было подобное обращение по поводу прямого эфира, и не однократное: раньше кандидаты у нас требовали, чтобы и выступления были в прямом эфире. Я думаю, они почувствуют всю эту прелесть и не очень много будет желающих выступать в прямом эфире, это очень ответственно. Что же касается дебатов, то это предложение, в том числе, и ОБСЕ.

Фактически уже сегодня началась агитация. Это значит, что вплоть до основного дня голосования на улицах, у супермаркетов, метро, других людных местах, будут пикеты с агитплакатами. Кандидаты будут приглашать на встречи. В их распоряжении все не запрещенные PR-технологии.

Николай ЛОЗОВИК, Секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Местные исполнительные и распорядительные органы уже приняли решения о выделении помещений для проведения собраний встреч с избирателями, а также об определении мест на улице, где можно проводить агитацию, встречи и митинги. Эта избирательная кампания отличается тем, что таких мест выделено значительно больше, чем раньше.

Международные наблюдатели оценивают нынешнюю кампанию, как спокойную и активную. Двое из оппозиционных кандидатов также публично похвалили ЦИК за прозрачность избирательного процесса и демократичный подход ко всем соискателям главного госпоста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И как заметила Лидия Ермошина, стоит надеяться, что и агитация будет такой же корректной со стороны всех участников: без оскорблений, клеветы и претензий.