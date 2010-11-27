Предвыборная программа А. Лукашенко: за пять лет в стране будет реализовано не менее 100 инвестиционных проектов

Центральные газеты страны начали публиковать предвыборные программы кандидатов в президенты. Первой на страницах прессы появилась программа действующего главы государства Александра Лукашенко.

Предложенный план развития на предстоящие пять лет — продолжение нынешнего политического курса. Акцент на социальную поддержку и улучшение благосостояния населения: рост заработной платы, пенсий, стипендий.

В числе приоритетов, по-прежнему, и жилищное строительство. Уже в следующей пятилетке планируется возводить по 10 миллионов квадратных метров жилья. Медицинское обслуживание выйдет на мировой уровень. В ближайшее время завершится оснащение всех лечебных учреждений самым современным оборудованием.

Одно из основных положений — создание нового облика белорусской экономики. За пять лет в стране будет реализовано не менее 100 инвестиционных проектов, а сельское хозяйство станет прибыльным агробизнесом. Экспорт продовольствия вырастет до 7 миллиардов долларов в год. В заявленных в программе целях также — повышение роли предпринимательства, снижение налогов и стремительное развитие информатизации сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».