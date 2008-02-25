Предвыборная гонка в России выходит на финишную прямую

2 марта в стране будут выбирать нового президента страны. Нынешняя кампания станет самой малочисленной по количеству кандидатов за всю новейшую российскую историю. На высший государственный пост претендуют 4 человека, тогда как в 1996 году их было 10, в 2000 - 11, в 2004 - 6. В бюллетенях для голосования фамилии кандидатов будут расположены в алфавитном порядке: Богданов Андрей, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов. Под последним, четвертым номером значится фамилия первого вице-премьера Дмитрия Медведева. По мнению Главы Центризбиркома России явка избирателей 2 марта может составить до 70%.