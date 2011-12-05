Предварительные выборы в Молодежную палату Мингорсовета начинаются в Минске

Новости Беларуси, Минск. Выборы продлятся по 9 декабря.

В нынешнем году формирование палаты проходит в два этапа. Первый — проведение молодежных праймериз. Это новая форма выборов с помощью интернет-голосования. Специально для этого создан сайт.

Участвуют в проекте старшеклассники и студенты 1-2 курсов минских вузов не старше 19 лет. По итогам в каждом округе определят трех победителей для участия во втором этапе избирательной кампании — в уже традиционных окружных выборах в Молодежную палату. Он начнется 14 декабря. Единый день голосования назначен на 24 декабря и пройдет в средних школах, гимназиях и лицеях Минска.

Всего в Молодежную плату при горсовете предстоит избрать 57 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая сессия — в январе.