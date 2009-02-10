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Представительную делегацию из Калининградской области встречает сегодня Беларусь

10 февраля 2009 08:56
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В Минск приедут вице-премьер правительства этого российского региона, министры, руководители департамента, депутаты и бизнесмены. Возглавит делегацию губернатор Калининградской области – Георгий Боос. Гости побывают на ведущих белорусских предприятиях и крупных строительных объектах, рассмотрят широкий спектр вопросов сотрудничества. Отметим, в 2008 товарооборот Беларуси и Калининградской области приблизился к 460 миллионам долларов. Рост за год – более чем в три раза. В основе белорусского экспорта – изделия из цемента и бетона, лесоматериалы, грузовые автомобили, калийные удобрения, а также молочная продукция.

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