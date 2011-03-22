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Представители ОБСЕ наблюдают за процессом по делу участника беспорядков 19 декабря Никиты Лиховида

22 марта 2011 12:37
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В Минске проходит судебный процесс по делу участника беспорядков 19 декабря Никиты Лиховида. На заседании в суде Партизанского района присутствуют наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной, а также представители дипмиссий Швеции и Германии.

Никита Лиховид факт участия в массовых беспорядках не признает. В то же время не отрицает, что наносил удары по заграждениям в проеме дверей. Судом будут рассмотрены видеозаписи действий обвиняемого у Дома Правительства.

Активист движения «За свободу» был задержан 19 декабря на площади Независимости. По 293-й статье уголовного кодекса Беларуси ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы. В эти минуты заседание суда продолжается.

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