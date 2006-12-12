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Представители государств-участников СНГ обсудили перспективы развития Содружества

12 декабря 2006 10:24
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В Минске прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества.Предметом обсуждения стало подведение итогов заседаний Совета глав государств, глав правительств и руководителей иностранных ведомств.
56 принятых документов - таков общий счет сотрудничества на самых разных уровнях. Большинство из них касается вопросов безопасности. Но эффективность работы могла быть и большей, если бы некоторые члены Содружества проявляли большую активность в этом процессе. В частности, Туркменистан в нынешнем году не подписал ни одного документа, касающегося деятельности СНГ. Грузия - лишь один. Поэтому в ближайших планах Совета - взаимная подготовка Концепции по дальнейшему развитию Содружества. Кроме того, представители государств-участников  обсудили план основных мероприятий, посвященных Году Содружества Независимых Государств.

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