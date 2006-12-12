Представители государств-участников СНГ обсудили перспективы развития Содружества

В Минске прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества.Предметом обсуждения стало подведение итогов заседаний Совета глав государств, глав правительств и руководителей иностранных ведомств.

56 принятых документов - таков общий счет сотрудничества на самых разных уровнях. Большинство из них касается вопросов безопасности. Но эффективность работы могла быть и большей, если бы некоторые члены Содружества проявляли большую активность в этом процессе. В частности, Туркменистан в нынешнем году не подписал ни одного документа, касающегося деятельности СНГ. Грузия - лишь один. Поэтому в ближайших планах Совета - взаимная подготовка Концепции по дальнейшему развитию Содружества. Кроме того, представители государств-участников обсудили план основных мероприятий, посвященных Году Содружества Независимых Государств.