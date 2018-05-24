Представители Евросоюза, ОДКБ, НАТО прибыли в Беларусь для участия в «Минском диалоге»

Новости Беларуси. Белорусская столица в эти дни собрала ведущих мировых экспертов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в «Минском диалоге» в Беларусь прибыли ключевые фигуры Евросоюза, ОДКБ, НАТО, официальные лица более чем из 40 стран. Форум начал работу накануне. Владимир Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе

24 мая участие в дискуссии примет Президент. Александр Лукашенко откроет пленарную сессию, посвященную теме: как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации. Надо отметить, что последнему значимому соглашению о миропорядке в Европе – больше 40 лет. Поэтому региону необходимы новые решения и новые документы. И «Минский диалог», уверены эксперты, как раз хорошая площадка для этого.