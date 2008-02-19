Представители ЦИК Беларуси будут наблюдать за президентскими выборами в России

В Москву поедут Николай Лозовик и член Центральной комиссии Василий Бущик. Основные задачи - ознакомиться с деятельностью российского Центризбиркома, провести наблюдение за голосованием и подсчетом голосов непосредственно на избирательных участках. Представители ЦИК не будут входить в состав миссии наблюдателей от СНГ. Для них предполагается отдельная программа.



Тем временем, миссия СНГ уже начала свою работу в России. Наблюдатели в составе 100 человек, а это представители Исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи Содружества, проведут мониторинг в 35 российских регионах и изучат ход агитационной кампании. К слову, эта миссия наблюдения - юбилейная для Содружества. Она проводится в 40-й раз.

