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Представители Центризбиркома Беларуси направляются в Москву

29 февраля 2008 09:15
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Николай Лозовик и Василий Бущик примут участие в наблюдении за президентскими выборами 2 марта. В России сегодня последний день агитации перед выборами. Претенденты проведут завершающие выступления в СМИ, митинги, шествия и прочие акции. Встречи с кандидатами на пост президента проведут и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ночь на субботу начнется "день тишины".

На пост главы государства России претендуют четверо: руководитель Демократической партии Андрей Богданов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и первый вице-премьер страны Дмитрий Медведев.

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