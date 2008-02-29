Представители Центризбиркома Беларуси направляются в Москву

Николай Лозовик и Василий Бущик примут участие в наблюдении за президентскими выборами 2 марта. В России сегодня последний день агитации перед выборами. Претенденты проведут завершающие выступления в СМИ, митинги, шествия и прочие акции. Встречи с кандидатами на пост президента проведут и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ночь на субботу начнется "день тишины".



На пост главы государства России претендуют четверо: руководитель Демократической партии Андрей Богданов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и первый вице-премьер страны Дмитрий Медведев.