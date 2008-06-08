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Представители Беларуси избраны в состав бюро двух конференций Движения неприсоединения

08 июня 2008 13:53
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Кандидатуры утвердило Координационное бюро на заседании в Нью-Йорке. В частности, министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов избран зампредседателя конференции министров иностранных дел, которая пройдет в столице Ирана Тегеране с 27-го по 30-е июля. Первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич станет зампредседателя конференции министров информации. Она состоится в столице Венесуэлы Каракасе со 2-го по 4-е июля.

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