Представители БДИПЧ ОБСЕ встретились с руководством столицы

Наблюдатели из Великобритании, Норвегии, США и Канады обсудили с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым критерии отбора кандидатов в депутаты и процедуру создания избирательных комиссий.Гости отметили, что уже побывали во многих из них и получили ответы на все интересующие их вопросы. Наблюдатели миссии заверили, что в своих оценках будут объективны. В свою очередь Михаил Павлов, заявил, что всем белорусским кандидатам в депутаты предоставлены равные условия и возможности.