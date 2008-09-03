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Представители БДИПЧ ОБСЕ встретились с руководством столицы

03 сентября 2008 16:58
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Наблюдатели из Великобритании, Норвегии, США и Канады обсудили с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым критерии отбора кандидатов в депутаты и процедуру создания избирательных комиссий.Гости отметили, что уже побывали во многих из них и получили ответы на все интересующие их вопросы. Наблюдатели миссии заверили, что в своих оценках будут объективны. В свою очередь Михаил Павлов, заявил, что всем белорусским кандидатам в депутаты предоставлены равные условия и возможности.

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