Представителей СНГ и ОБСЕ пригласят наблюдать за президентскими выборами в Беларуси

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Андрей Савиных. Соответствующие письма в адрес организаций уже подписал министр иностранных дел нашей страны Сергей Мартынов.

Андрей Савиных, начальник управления информации министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Беларусь не выдвигает каких-либо ограничений по срокам пребывания наблюдателей, а также по их численности. Что свидетельствует о намерении белорусской стороны провести открытые и транспарентные выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Напомним, парламент Беларуси 14 сентября назвал дату очередных президентских выборов – 19 декабря. ЦИК накануне утвердил план избирательной кампании. Заявления от потенциальных кандидатов в президенты и списки членов их инициативных групп должны быть поданы до 24 сентября включительно. Регистрация завершится 30 сентября. С этого дня начнется сбор подписей в поддержку кандидатов. И до 13 ноября они должны представить в Центризбирком ряд документов, в частности анкету, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация пройдет с 13 по 23 ноября.