Представитель штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Джеймс Макрей: Беларусь, действительно, центр Европы. НАТО хочет сохранить хорошие отношения с Беларусью. Беларусь должна определиться, с кем она

Очевидно, что Беларусь попадает в периметр конфликта между Россией и НАТО. Сергей Доренко в интервью программе "Картина мира" подчеркнул, что Беларусь для России, по крайней мере, лишние 600 километров до границы с НАТО . В то же время следует помнить, что кроме военно-политического союза с Россией, Беларусь выстраивает и свои отношения с Североатлантическим альянсом. На вопросы Юрия Козиятко ответит сотрудник управления НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, куратор по вопросам развития двустороннего сотрудничества с Беларусью, представитель штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Джеймс Макрей.

Господин Макрей, как Вы прокомментируете конфликтный эпизод в отношениях России и НАТО?

Джеймс Макрей: НАТО понимает, что должны существовать две системы: натовская и российская. Мы верим, что Россия и НАТО должны взаимодействовать. Делиться информацией и быть прозрачными друг для друга. И я надеюсь, нам это удастся.

Беларусь — ближайший сосед России и в то же время расположена в центре Европы. Насколько это важно для НАТО?

Джеймс Макрей: Я думаю для НАТО очень важно взаимодействовать с Беларусью. И как вы упомянули, Беларусь, действительно, центр Европы. Беларусь одновременно является соседом трех НАТОвских стран. Одновременно является соседкой такой большой страны как Россия. И поэтому, я думаю, вопросы безопасности важны для всех стран. И мы уже нашли пути взаимодействия. У нас с Беларусью ежегодно 130 проектов. Мы предоставляем белорусам тренинги, практику. Мы очень тесно взаимодействуем вместе для поддержания мира. Но санкции Евросоюза накладывают некоторый отпечаток на сотрудничество с НАТО, прежде всего визовый вопрос. Беларусь — европейская страна, и все европейские страны, должны взаимодействовать единым фронтом в вопросах безопасности. Кстати, по вопросам безопасности есть чему поучиться у белорусской армии.

Возвращаясь к конфликтному эпизоду между Россией и НАТО, допускаете ли Вы, что в ответ на систему противоракетной обороны в Европе Россия разместит свои ракеты на территории Беларуси?

Джеймс Макрей: Генеральный секретарь НАТО быстро отреагировал на заявление о возможности размещения ракетных комплексов. Мы не видим необходимости что-либо перемещать. Но все это должно обсуждаться в условиях прозрачности и обмена информации.

А можно ли предположить, что у Беларуси будут более тесные отношения с НАТО?

Джеймс Макрей: Честно говоря, это все зависит от Беларуси, суверенного и независимого государства. Мы полностью уважаем соседей, и каждая страна вольна в выборе стратегии своей безопасности. Беларусь — член ОДКБ, и это не препятствует Беларуси взаимодействовать с другими организациями. Как я уже сказал, НАТО уважает право Беларуси выбирать свою политику безопасности. НАТО хочет сохранить хорошие отношения с Беларусью. Беларусь должна определиться, с кем она.