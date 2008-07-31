Представитель программы развития ООН в Беларуси Антониус Брук вручил верительные грамоты премьер-министру Сергею Сидорскому

Новый представитель организации заявил, что в числе приоритетных направлений видит поиск возобновляемых источников энергии, развитие торговли и инвестиций.

В текущем же году представительство организации объединенных наций и правительство Беларуси начнут обсуждение программы помощи ООН до 2015-го года. На данном этапе общая грантовая поддержка Беларуси планируется на уровне 80 миллионов долларов.

Ожидается, что одними из главных в ближайшие годы станут совместные проекты по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, охране окружающей среды, а также безопасности человека. Не меньше внимания уделят программе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в пострадавшие регионы предполагают привлечь частный капитал и инвестиции.

