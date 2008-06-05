Представитель Беларуси впервые избран заместителем председателя Второго комитета Генассамблеи ООН

Этот пост займет белорусский дипломат, советник Постоянного представительства Беларуси при ООН Андрей Метелица. Это первый случай, когда представитель Беларуси избирается на пост заместителя руководителя этого одного из наиболее заметных комитетов ГА ООН. Именно здесь традиционно обсуждаются важные для Беларуси вопросы, в частности, такие как сотрудничество по преодолению и минимизации последствий чернобыльской катастрофы, предупреждение использования экономических мер в качестве инструмента политического давления.



Сегодня же в Нью-Йорке состоялись важные переговоры. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич встретилась с председателем нынешней сессии Генассамблеи ООН и руководством ЮНИСЕФ. Этой организации предложено подключиться к работе над подготовкой проекта стратегии ООН по борьбе с торговлей людьми, которая бы обеспечила всесторонний подход к этой проблеме.